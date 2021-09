Estos son los puntos de vacunación habilitados en Bogotá 

En Bogotá se han aplicado 7.468.468 dosis de la vacuna contra el covid-19, según el último reporte de la Secretaría Distrital de Salud el 29 de septiembre. Sin embargo, de acuerdo con el número de habitantes, casi dos millones de personas no se han vacunado en la capital.



Conozca dónde puede vacunarse y las dosis disponibles en las fechas próximas.



(Lea también: Más de un millón de vacunas de Moderna llegarán a Colombia este jueves).

¿Qué vacunas hay disponibles en Bogotá?

Facebook Twitter Linkedin

Este jueves llegarán vacunas de Moderna al país. Foto: Cortesía Gobernación del Valle

Por el momento, la capital tiene disponibles para primera y segundas dosis las vacunas de Janssen, AstraZeneca y Sinovac. Pfizer solo está habilitada para segundas dosis y para mujeres gestantes y niños de 12 a 17 años.



Moderna se encuentra agotada pero, de acuerdo con Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativos de la Presidencia, al país llegarán 1.4 millones de dosis de este biológico.



“Nosotros no queremos demorar más la segunda vacuna de Moderna que la gente está esperando. En la medida que nos lleguen compartiremos cuál será la logística para ponerla”, comentó Alejando Gómez, Secretario de Salud, en la mañana del miércoles 29 de septiembre.

¿Cuáles son los puntos de vacunación habilitados?

Los ciudadanos pueden asistir para recibir la vacuna a más de 20 puntos en la capital. No necesita agendamiento. Tenga en cuenta que las personas entre 12 y 17 años deben ir acompañadas por su madre, padre o representante legal.



De 8:00 a. m. a 8:00 p.m puede acercarse a:



Movistar Arena

Compensar Cra. 68

Corferias

Cafam Floresta

C.C Plaza Imperial

C.C Paseo Villa del Río

C.C Plaza de las Américas

C.C Mallplaza

C.C Bulevar Niza

C.C Dorado Plaza

C.C Galerías

C.C Santafé

C.C El Edén

Biblioteca El Tintal



De 8:00 a.m a 5:00 p. m. en:



Plaza de los Artesanos

Coliseo El Tunal

Coliseo Cayetano Cañizares

Coliseo Palestina

Coliseo Tibabuyes

Coliseo Villa de los Alpes

Hospital San Ignacio (hasta las 4:00 p.m.)



Y de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. puede acercarse a:



Hemeroteca Universidad Nacional

C.C Centro Mayor

C.C Gran Estación

Coliseo Molinos II

Vista Hermosa (hasta las 2:00 p.m.)

¿A dónde pueden dirigirse las mujeres gestantes?

Facebook Twitter Linkedin

Mujeres en estado de embarazo tendrán 6 puntos habilitados para vacunarse. Foto: 123rf.com

Las mujeres embarazadas, entre la semana 12 de embarazo y los 40 días posparto, se pueden ir a vacunar con Pfizer en seis puntos preferenciales de 8:00 a.m. a 4:00 p. m.:



Movistar Arena

Compensar Cra. 68

Vista Hermosa

La Victoria

Cafam Floresta

Hemeroteca de la Universidad Nacional.



(Siga leyendo: Así funcionarán los puestos de vacunación en colegios y universidades).



Recuerde que la vacuna “no tiene ningún problema para el bebé, ni en el momento del embarazo, ni en el parto, ni tiene ninguna contraindicación con la lactancia”, mencionó Alejandro Gómez, Secretario de Salud.

Más noticias

Habilitan seis puntos de vacunación para madres gestantes en Bogotá

Pfizer entrega datos iniciales sobre la vacuna de covid-19 en niños

Atención: hay opciones para ser niñera en Estados Unidos y Europa

Tendencias EL TIEMPO