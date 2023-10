Eclipse solar: dónde y cómo se puede ver el fenómeno de este 14 de octubre desde Bogotá

El fenómeno astronómico del año tendrá lugar este sábado 14 de febrero en varios municipios y ciudades de Colombia. En Bogotá, el eclipse solar anular comenzará a las 11:48 a.m. pero los capitalinos podrán ver el fenómeno en su máximo esplendor a la 1:35 p.m.. Así lo explicó Carlos Molina, coordinador del Plantario de Bogotá, en una charla con EL TIEMPO.



De acuerdo con el experto, la sensación no será de penumbra absoluta, "sino como si fuera un día muy nublado".

Presenciar este fenómeno natural es una oportunidad única, sin embargo, requiere de mucho cuidado, pues verlo directamente puede generar daños irreversibles en la retina del ojo.



En la ciudad habrá algunos lugares que permitirán que los bogotanos realicen el avistamiento en compañía de expertos, también habrá varias actividades y talleres relacionadas con el eclipse.

¿Dónde se puede ver el eclipse solar en Bogotá?

Los ciudadanos podrán usar telescopios con filtros solares y cámaras estenopeicas para una observación segura del eclipse, estos serán puestos a disposición por El Planetario de Bogotá y la Universidad de la Sabana . Además, las universidades del Rosario y Nacional ofrecerán conferencias y charlas.



A las 10:00 a.m. se realizará la gran jornada de observación del eclipse, tendrá lugar en la terraza del planetario.

Por otro lado, el Jardín Botánico ha planificado sesiones de observación de avifauna que se relacionan con el evento del eclipse solar anular.



"Aprovechando los espacios naturales y a cielo abierto, un grupo de educadores ambientales acompañará a los visitantes en la maravillosa experiencia de observar cómo cambia el comportamiento de todos los seres vivos, incluyendo las personas, por el oscurecimiento temporal y atípico que tendrá lugar cuando la luna se pose entre el sol y la tierra y se forme una especie de “anillo de fuego” por unos cuantos minutos", informó el Jardín Botánico.



Además de contemplar lo que pasa en el espacio, esta actividad permitirá a los ciudadanos entender cómo afecta el fenómeno al planeta tierra.

Avistamiento de aves en el Jardín Botánico. Foto: Jardin Botánico

Para asistir a la actividad, los interesados deberán registrarse en la página web del Jardín Botánico, también es importante traer los elementos apropiados para hacer el avistamiento.



Quienes asistan entre 6:00 a.m. y las 9:00 a.m. podrán entrar gratis, aquellos que lleguen después de las 10:00 a.m. deberán pagar el costo habitual de la entrada.



Otra opción para ver el fenómeno en la capital es el Alternative Metal Festival 2023, que se celebrará desde de las 12:00 p. m., en la Media Torta de Bogotá. Además del avistamiento habrá música en vivo para acompañar la experiencia.

Recomendaciones de seguridad para ver el eclipse

El cuidado de la vista es fundamental para el avistamiento. La principal recomendación es hacerlo "a través de un vidrio de soldadura 14, que es el que más protección genera, o de unas gafas especiales para ver eclipses, que tienen que tener un certificado internacional de 2015 (ISO 12312-1:2015)”así lo explicó La doctora Marta Cecilia Bermúdez, oftalmóloga, mediante un video compartido en sus redes sociales.



También, enfatiza que es importante ver el estado de las gafas, debido a que cualquier rasguño o grieta en el vidrio las vuelve deficiente frente al eclipse de Sol.



Aunque pueda ser tentador ver directamente el fenómeno, Bermúdez comentó que "es un daño irreversible, no doloroso, que puede ocurrir en cuestión de segundos, pero los síntomas no aparecen rápido. Pueden aparecer incluso unas semanas después de la exposición”.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

