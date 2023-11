¡Llegó la temporada navideña! Le contamos dónde puede comprar su árbol y más artículos

A menos de un mes para que llegue oficialmente la época navideña, los colombianos se preparan desde ya para decorar sus hogares con diversos símbolos emblemáticos, entre ellos: el pesebre y el árbol de navidad.



De esta manera, si usted quiere adornar su casa y no sabe por dónde empezar, tenga en cuenta los siguientes almacenes en los que podrá adquirir distintos artículos económicos para la ocasión.



La decoración navideña guarda un significado especial, pues el conjunto de tradiciones que se enmarcan en esta época se derivan principalmente de la ideología cristiana. Por ejemplo, las luces guardan la connotación del nacimiento del Jesús; la eternidad que representan las bolitas de navidad y el respeto que se le brinda a la llegada de los Reyes Magos.



Así mismo, los árboles también tienen un significando. Según National Geographic, estos son elementos de fertilidad y regeneración.



La tradición del árbol navideño se originó en Europa, específicamente en Alemania, cuyas características se asemejan a la fe cristiana y al compartir familiar.



A su vez, la institución educativa sostuvo que esta práctica llegó a Latinoamérica en el siglo XIX y a partir de ahí se convirtió en tendencia decorativa a nivel mundial.



Por esta razón, no olvide que los descuentos y productos se dispararon para este mes de noviembre, el cual, sin duda alguna, le apuesta a la celebración. Le contamos cuáles son los almacenes que lo ayudarán a decorar su casa de una manera única y especial sin gastar más de lo debido.

La tendencia minimalista y más natural ha cobrado fuerza en los últimos años. Foto: iStock

Alkosto abre sus puertas a la 'Navidad 2023' y presenta los árboles que tiene a la venta, sus precios varían entre 149.900 pesos colombianos y 2 millones de pesos colombianos.



Además, hay que tener en cuenta que la cadena de supermercados Alkosto lanzó un catálogo de productos con el 40 y 50 por ciento de descuento en todas las compras navideñas.



El almacén destaca el árbol de navidad con piñas y nieve, de 213 cm con 922 ramas a $461.940, está con el 40 % de descuento.

Por otro lado, Homecenter tiene una gran cantidad de árboles pequeños, medianos y grandes, entre los más comprados está el que mide 180 centímetros de alto y cuesta 129.900 pesos colombianos, según el almacén.

A su vez, los productos de las Tiendas D1 se encuentran en descuento y con una alta variedad de diseños.



Por ejemplo, está el árbol que vale 99.990 mil pesos colombianos, este mide 1.82 centímetros de altura y a diferencia de otros árboles el modelo es delgado, fácil de armar y no ocupa mucho espacio.



De igual manera, Éxito se suma a la celebración con una variedad de precios para los árboles navideños, los cuales oscilan desde los 19.196 pesos colombianos hasta un millón de pesos.



Cabe señalar que son diversas las opciones para decorar su casa con los elementos navideños más baratos y en tendencia de la época, por lo que puede aprovechar las ofertas de noviembre para comprar los regalos y artículos de navidad, ya que, la alta demanda de diciembre tiende a elevar los precios.



Por esta razón, si usted quiere cambiar, comprar o regalar un árbol de navidad, no olvide que puede adquirirlos a un menor precio, añadiendo que puede valerse de almacenes como Falabella para aplicar conceptos y tendencias a la moda.



