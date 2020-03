Bogotá duplica esfuerzos para reducir violencia de género en simulacro

La Secretaría de la Mujer en conjunto con la Alcaldía Mayor duplicaron los canales de atención para que las mujeres en Bogotá puedan denunciar y alertar casos de todo tipo de violencia durante el simulacro #BogotáSeQuedaEnCasa.

Esta medida se tomó luego de analizar las cifras que demuestran que los días en los que más se presentan casos de violencia contra las mujeres son aquellos en donde todos los miembros de la familia se encuentran en los hogares. Por ejemplo, el día de la madre es una de las fechas con más riñas y ataques violentos en Bogotá.



Diana Rodríguez Franco, secretaria distrital de la mujer, afirmó que: “la violencia puede incrementarse, pero de la sociedad en su conjunto depende que eso no suceda, ninguna situación justifica la violencia”.



La capital se preparó para evitar lo sucedido en China. Según un reportaje, publicado en la revista Sixht Tone, desde que comenzó la pandemia en el país asiático los casos de violencia de género se duplicaron. Solo en el condado de Jianli durante febrero se recibieron 162 denuncias de violencia doméstica, mientras que en este mismo mes el año pasado hubo 47 reportes.



Por esta razón, la entidad duplicó los esfuerzos para activar todas las redes y mecanismos de denuncia y alerta ante la violencia de género. “Intervendremos cuando sea necesario para evitar y atender situaciones de violencia que puedan poner en riesgo la vida” puntualizó Rodríguez



Primer día de simulacro



Entre el jueves 19 de marzo y el viernes 20 de marzo a las 6:00 a.m. la línea púrpura había recibido 468 llamadas, además las atenciones por WhatsApp alcanzaron 363. Por su parte, la Casa de Igualdad de Oportunidades recibió 238 llamadas en este mismo periodo.



La alcaldesa Claudia López resaltó que “reforzamos al equipo de la línea púrpura, si hay cualquier reporte de maltrato, deben llamar a esa línea. Entre el jueves y el viernes hemos recibido 468 llamadas a esta línea, aunque ninguna ha requerido atención en casa, hacemos un llamado a que cualquiera que esté en situación de riesgo”



¿Qué líneas están disponibles?



Los reportes se pueden hacer durante las veinticuatro horas del día en la línea púrpura 018000112137 o vía WhatsApp al número 3007551846.



Adicionalmente, la entidad reforzó los servicios de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. Abogadas y Psicólogas brindarán servicios telefónicos gratuitos y atención vía correo electrónico desde las 8:00 a.m. a las 12:30 p.m. y desde la 1:30 p.m. hasta las 6:00 p.m. Este servicio se prestará por localidades así:



Usaquén



Abogada: 3058172924

Psicóloga: 3057014276

Correo electrónico: ciousaquen@sdmujer.gov.co



Chapinero



Abogada: 3058170223

Psicóloga: 3058144152

Correo electrónico: ciochapinero@sdmujer.gov.co



Santa Fe



Abogada: 3058163071

Psicóloga: 3057001008

Correo electrónico: ciosantafe@sdmujer.gov.co



San Cristóbal



Teléfono: 3058129565

Correo electrónico: ciosancristobal@sdmujer.gov.co



Usme



Abogada: 3058171723

Psicóloga: 3058148650

Correo electrónico: ciousme@sdmujer.gov.co



Tunjuelito



Abogada: 3058173977

Psicóloga: 3057050101

Correo electrónico: ciotunjuelito@sdmujer.gov.co



Bosa



Abogada: 3058147970

Psicóloga: 3058156729

Correo electrónico: ciobosa@sdmujer.gov.co



Kennedy



Abogada: 3058162407

Psicóloga: 3058173376

Correo electrónico: ciokennedy@sdmujer.gov.co



Fontibon



Abogada: 3058167764

Psicóloga: 3058161135

Correo electrónico: ciofontibon@sdmujer.gov.co



Engativá





Abogada: 3058167232

Psicóloga: 3058171166

Correo electrónico: cioengativa@sdmujer.gov.co



Suba



Abogada: 3058158168

Psicóloga: 3058171733

Correo electrónico: ciosuba@sdmujer.gov.co



Barrios Unidos



Abogada: 3058163024

Psicóloga: 3058165101

Correo electrónico: ciobarriosunidos@sdmujer.gov.co



Teusaquillo



Teléfono: 3058160243

Correo electrónico: cioteusaquillo@sdmujer.gov.co



Los Mártires



Abogada: 3058161390

Psicóloga: 3058167147

Correo electrónico: ciomartires@sdmujer.gov.co



Antonio Nariño



Teléfono: 3058140948

Correo electrónico: cioantonionarino@sdmujer.gov.co



Puente Aranda



Abogada: 3058153195

Psicóloga: 3058144168

Correo electrónico: ciopuentearanda@sdmujer.gov.co



Candelaria



Abogada: 3058168846

Psicóloga: 3058161869

Correo electrónico: ciocandelaria@sdmujer.gov.co



Rafael Uribe Uribe



Teléfono: 3058160070

Correo electrónico: ciorafaeluribeuribe@sdmujer.gov.co



Ciudad Bolívar



Abogada: 3058170447

Psicóloga: 3057062038

Correo electrónico: ciociudadbolivar@sdmujer.gov.co



Sumapaz



Teléfono: 3058165102

Correo electrónico: ciosumapaz@sdmujer.gov.co



