Dónde están los que se ‘volaron’ de Bogotá antes de Semana Santa

Por aire y tierra las autoridades de Cundinamarca buscan a las personas que, fuera de las excepciones dispuestas por el decreto de cuarentena, salieron de la capital previo a la Semana Santa en dirección a fincas y lugares de descanso.



Algo similar hacen las gobernaciones de Meta y Boyacá, y algunos de los municipios más populares para el turismo regional. Incluso, anticipándose a la desbandada, algunos como Fusagasugá cerraron el ingreso y salida.

Aunque la ANI y algunas concesiones no tienen un dato exacto del número de vehículos que pasaron por los peajes, pues las talanqueras están subidas, hay poblaciones que sí detectaron la llegada foráneos a sus territorios y no precisamente para abastecimiento, traslado de medicinas o por razones de cuidado. Este fin de semana, en redes sociales, fueron tendencia las palabras Villa de Leyva, Anapoima y Villavicencio, y las autoridades municipales y departamentales procedieron a revisar y controlar sus accesos.



Mientras tanto, la Policía de Tránsito reportó que este fin de semana inmovilizó 91 vehículos a la salida de Bogotá y Cundinamarca. Las sanciones al interior de la capital ascendieron a 478 entre viernes y sábado, el domingo sumaron otros 80 y este lunes, a las 6 de la tarde, llegaron a 157. Aseguraron que los puntos críticos de tránsito de infractores fueron la autopista Sur y la calle 80.



Sin embargo, el coronel Rolfy Jiménez manifestó que, en medio de todo, el panorama era positivo. “Entre viernes y sábado tenemos un registro de cerca de 3.500 vehículos que han salido, pero sobre todo de transporte público y de carga. Para esta época, hace un año, salían hasta 29.000 vehículos”, aclaró el coronel en conversación con City Tv,



La preocupación de los municipios radica en que las personas que ingresen puedan aumentar el número de incumplimientos a la norma, contagiar zonas con bajo o ningún contagio y ocupar la capacidad hospitalaria que, de por sí, ya es escasa en algunos centros médicos.



En Cundinamarca, por ejemplo, la atención hospitalaria de alto nivel se maneja por hospitales regionales que apenas tienen capacidad para la población objetivo. Es el caso del hospital de La Mesa, que solo hasta ahora, con apoyo de la Gobernación, logró tener una unidad de cuidados intensivos (UCI) y una intermedia.

Cundinamarca, con la mira en vías terciarias

El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, ha estado sobrevolando en helicóptero el departamento y supervisando los puestos de control en carretera. De hecho, encontró que uno de los ‘volados’ era un funcionario de la Gobernación que se valió del carné para transitar por carretera y permanecer tres días en un municipio cercano.

No nos vamos a quedar en solo palabras, identificamos el primer caso irregular de los reportados este fin de semana y procederemos con las acciones pertinentes. Hoy mismo iniciaremos proceso disciplinario contra funcionario que utilizó su carné para desplazarse por carretera. pic.twitter.com/nJtaECfnoS — Nicolás García Bustos (@nicolasgarciab) April 6, 2020

Por otra parte, Anapoima denunció el intento de ingreso de altos funcionarios públicos y empresarios a la localidad para pasar este fin de semana.



“No podemos decir que entraron vehículos en masa. Pero nuestras autoridades hicieron controles en la madrugada del sábado y frenaron y devolvieron al menos 12 vehículos de personas que tienen su casa de fin semana aquí. Trataron de entrar argumentando estratos políticos y estratos laborales. Nuestra pregunta es ¿cómo llegan si desde que salen de Bogotá tienen que pasar por puestos de control?”, cuestionó Manuel Zapata, coordinador de Gestión del Riesgo de Anapoima, y agregó que cuando no logran entrar se valen de vías terciarias.

Anapoima dispuso un puesto de control a la entrada del municipio, que ya suma dos contagiados de covid-19. Foto: Alcaldía de Anapoima

Un fenómeno similar ocurre en La Mesa, Cundinamarca, desbordando la capacidad de las autoridades. “Muchas personas salieron de Bogotá irresponsablemente y evadieron nuestros controles ingresando por corredores terciarios. Ponen en riesgo a nuestras comunidades”, afirmó Humberto Segura, alcalde de La Mesa.

#Seguimiento 🔎| Esto es lo que nos contó Humberto Segura, alcalde de La Mesa, sobre la llegada de viajeros de Bogotá a su municipio este fin de semana.



Aquí el reporte completo de los que se 'volaron' en la cuarentena ➡️https://t.co/W1fzUF4eUk pic.twitter.com/5SKRBIGNKH — EL TIEMPO Bogotá (@BogotaET) April 7, 2020

‘Fake news’ en Villa de Leyva, no hay ingresos masivos

Durante el fin de semana, varios ciudadanos preocupados registraron a través de las redes sociales la llegada al departamento de Boyacá de cientos de carros que, incumpliendo la cuarentena y exponiendo a otras personas a posibles contagios, decidieron ir a pasar la Semana Santa a municipios como Villa de Leyva, Chiquinquirá e incluso a Tunja, la capital.



Según Javier Castellanos Morales, alcalde de Villa de Leyva, las fotografías que circularon son fake news y generaron pánico y miedo en la población. Morales aseguró que en el municipio se implementó el ‘pico y cédula’, y que los próximos jueves, viernes y sábados habrá aislamiento total, es decir, nadie podrá salir de sus casas.

Controles en vías del departamento. Foto: Cortesía

Sin embargo, hizo un llamado a quienes están pensando en visitar el turístico municipio en época de cuarentena: “Se van a arriesgar a un comparendo y a que su vehículo sea inmovilizado y, además, tendrán que devolverse”, puntualizó.



Por su parte, Nataly Grosso, gerente del Instituto de Tránsito de Boyacá, afirmó que el ingreso de vehículos al departamento se ha reducido en un 98 %. Sin embargo, advirtió que ya se han impuesto más de 100 comparendos en lo que va de la cuarentena.



Grosso pidió que “por favor, no vengan a afectar a la ciudadanía boyacense, aquí todas las autoridades estamos trabajando para cuidar a nuestra población, nosotros no tenemos hospitales con alta tecnología y estamos evitando al máximo que haya contagiados; es una cuestión de responsabilidad, de pensar en los otros”.

Según las cifras de la gobernación de Boyacá, durante la Semana Santa del año pasado ingresaron más de un millón de personas al departamento.

‘En Villavicencio no hay espacio para paseos’

La Vía al Llano y los otros tres ejes de entrada a Villavicencio (vía Puerto López, vía Granada y la vía Cumaral) se encuentran totalmente cerrados para carros particulares, según aseguraron desde la gobernación del Meta. Solo está habilitado el paso de camiones de carga y vehículos exentos.



El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, aseguró que los infractores recibirán una sanción y serán devueltos a sus destinos originales. Para lograrlo dispusieron un puesto de control permanente de la Policía y la Defensa Civil en las vías de ingreso. En la vía a Bogotá, el control está en Pipiral.



Por su parte, el alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, aseguró a través de sus redes sociales: “Estamos en cuarentena y acá no hay espacio para paseos”, y pidió compromiso de las personas para que no viajen y expongan al municipio, que ya suma 13 personas contagiadas, una de ellas fallecida.



En el municipio de El Castillo, donde se habían presentado fiestas en medio de la cuarentena por parte de personas que habían llegado de visita, fue implementado el cierre de las vías de acceso y un punto de control donde se puede establecer quién pertenece a la región y quién no.



“Nosotros colocamos a una persona que conozca a la gente de nuestro municipio y desde la alcaldía de El Dorado y Cubarral apoyaron la iniciativa y están haciendo lo mismo”, aseguró el alcalde de El Castillo, Wílmar Roa.



En el municipio de Acacías, el alcalde Eduardo Cortés tomó la decisión de cerrar las fronteras, luego de la aparición del primer caso de covid-19, el pasado 5 de abril. Además, prohibió la salida y regreso de personas que trabajen en Villavicencio y vivan en su ciudad.



