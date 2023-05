Bogotá es una ciudad que ha estado en obra desde hace varios años, no solo respecto a sus vías sino en lo que a infraestructura se refiere. Entre los planes de esta administración también ha estado el mejoramiento locativo de algunos espacios como, por ejemplo, las plazas de mercado distritales, para las cuales se han asignado recursos con el fin de hacer reparaciones que puedan frenar el notable deterioro al que algunas están sometidas.

La Contraloría de Bogotá reveló los resultados del último informe de auditoría de regularidad que le fue hecho al Instituto para la Economía Social (Ipes) en el que se denotó que, respecto a la ejecución de la vigencia presupuestal de 2022, la entidad no habría avanzado en la reparación de siete plazas de mercado para las que se habían destinado más de 16.000 millones de pesos y que, al cierre del año pasado, deberían haber culminado con un siete por ciento de avance, según quedó establecido en el proyecto de inversión 7548.



Según el informe, para el momento de la auditoría, la Contraloría pudo establecer que para la vigencia de 2022 se habían reportado cero reforzamientos estructurales en las siete plazas de mercado que eran objeto del proyecto.



No obstante, y aunque no hubo avance según el ente de control, el Ipes habría ejecutado 7.778 millones de pesos, que corresponden al 48,18 por ciento del total del dinero asignado para cumplir con la meta de los reforzamientos. Para estos proyectos se han realizado giros por 859,6 millones de pesos.



“Para la evaluación del proyecto, de las metas formuladas, se seleccionaron dos de las de mayor representatividad por el presupuesto asignado, estas son: Meta 2, al participar con el 46,83 por ciento, equivalente a 16.000 millones de pesos del presupuesto total del proyecto, que fue de 34.469 millones de pesos, y la Meta 3, con un presupuesto de 17.218 millones de pesos, que representa el 49,95 por ciento, para un total de muestra del 96,78 por ciento”, explicó la Contraloría.

Ante los hallazgos reportados por la Contraloría, EL TIEMPO se comunicó con el director del Ipes, Alejandro Rivera, quien explicó lo denunciado por el ente de control. En primer lugar, Rivera señaló que ni él ni la entidad están bajo un proceso de investigación, sino que esto corresponde a una auditoría periódica que se hace sobre el Ipes para verificar el avance en los proyectos.



Y respecto al objeto de “reforzamiento estructural de las plazas de mercado”, contemplado en la meta 2 del proyecto 7548, señaló que ya están adjudicadas y andando cinco obras, pero que esto es muy distinto a otras labores de “mantenimiento preventivo, correctivo y atención de emergencias de las mismas”. Esta se encontraría ya cumplida.



En su informe, el ente de control fiscal también mencionó que el Ipes no había reportado ninguno de los avances de las obras que estaría adelantando y que por eso ese porcentaje se mantiene en ceros.



No obstante, Rivera explicó que el Sistema de Seguimiento a los Programas, Proyectos y Metas del Plan de Desarrollo de Bogotá (Segplan), que es donde se cargan los avances de obra, no refleja el estado real de estas, pues no permite hacer reportes parciales sino solamente uno total cuando el proyecto se ha completado.

En el lugar, a diario se revisan las condiciones sanitarias de los diferentes locales. Foto: Juan Manuel Vargas CEET

El avance real

En un documento de registro de las obras compartido por el Ipes a EL TIEMPO se puede constatar que a la fecha hay cinco obras de reforzamiento estructurales en curso que están enmarcadas en el plan de las plazas de mercado. Según los datos, las obras de reforzamiento de la plaza del 20 de Julio tiene un estado de avance de 72 por ciento y un presupuesto ejecutado de 871’614.644, entre obras civiles e interventoría.



Por otro lado, la plaza de mercado del Quirigua, etapa I, ya completó el 100 por ciento de cumplimiento de las obras, con un total invertido de 545’699.944 pesos, mientras que la plaza Carlos E. Restrepo solo ha avanzado en 7,4 por ciento de las reparaciones, con un valor de 3.000 millones de pesos entre reforzamientos e interventoría (la más costosa de la lista).



Las plazas de Fontibón y la Santander son las más retrasadas. El documento señala que tienen 2 y 0 por ciento de avance y presupuestos ejecutados de 1.800 millones de pesos en la primera y 1.350 millones en la otra.

En conclusión, explicó el Ipes, los presupuestos ejecutados hasta el momento corresponden a los 7.778 millones de pesos que constan en el documento de auditoría de la Contraloría.



“Es de anotar que este tipo de obras pueden generar retrasos en su ejecución, que obedecen a diferentes factores, entre otros, sociales ante la renuencia de los comerciantes a los traslados temporales por ejecución de obras, como es el caso de la plaza de mercado del 7 de Agosto, donde el 50 por ciento de los comerciantes se oponen a la reubicación y, por ende, a la intervención”, explicó Rivera.



Pese a que el Ipes ha reportado los avances y ha explicado la situación de las demoras, la Contraloría detalló en su documento de inspección que “lo señalado se genera por la inadecuada planeación para la formulación y ejecución de las metas del proyecto, lo cual conlleva a que lo programado no se efectúe en la vigencia correspondiente”.

Ahora bien, el objeto pactado en el proyecto de reforzamiento estructural habla del arreglo de nueve de las 43 plazas de mercado distritales. Foto: Cortesía IDPC

Ahora bien, el objeto pactado en el proyecto de reforzamiento estructural habla del arreglo de nueve de las 43 plazas de mercado distritales y, según la información entregada por el Ipes, solo hay avances en cinco de ellas.



Ante esto, la entidad señaló que ya se están adelantando los procesos de contratación de obra e interventoría para las plazas Quirigua II y Trinidad Galán. Respecto a las de El Carmen y San Carlos se espera que en junio próximo se adjudique el proceso de contratación.

