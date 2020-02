Tres recomendaciones para comprar copas menstruales en Bogotá

Aunque el uso de toallas higiénicas ha sido un hábito para las últimas generaciones, la tendencia de consumos responsables, amigables con el medio ambiente y más seguros para el cuerpo, llegó también a la industria de productos para mujeres con la copa menstrual.



En la ciudad los mercados y tiendas alternativas han abierto sus puertas para que las bogotanas puedan adquirirlas de forma segura y con pedagogía.

Sin embargo, las ventas a través de internet o redes sociales han desbordado la oferta, la mayoría de estos productos son traídos del exterior.



Para Isis Tijaro, educadora menstrual y vocera del colectivo por los derechos menstruales en Colombia, el problema radica en que “las copas menstruales tienen un registro Invima de no aplica, esto hace que no haya control en los dispositivos que ingresan al país, lo que puede generar problemas de salud pública”.



EL TIEMPO hizo un recorrido por ocho tiendas que ofrecen copas menstruales en Bogotá, y encontró varias recomendaciones para las mujeres que quieren optar por esta alternativa.



La primera es el material, pues aunque todas las copas menstruales lucen similares, no siempre están hechas de componentes amigables con los tejidos vivos. Por esta razón, los expertos sugieren verificar que sean de silicona médica o TPE (elastómero plástico).

También se deben revisar los certificados de garantía que puedan brindar mayor confianza, aunque las copas no requieren registro Invima, algunas marcas ya traen sellos como el FDA, además, es importante verificar que tengan ISO 9.001, el más alto para este tipo de productos.



Luego está el empaque. Tanto Isis Tijaro, como Manuela Varela, advierten que se deben tener en cuenta las características de las cajas o bolsas en las que vienen las copas, estas deberían incluir información sobre la forma de uso, las tallas, y como mínimo el nombre de la empresa que las fabrica y un medio de contacto, “esto hace que las mujeres puedan tener un respaldo en caso de algún problema con el dispositivo” asegura Tijaro.



Es importante destacar que estas tiendas no solo ofrecen copas menstruales, para las mujeres que buscan alternativas ecológicas y seguras también hay desde toallas higiénicas de tela hasta ropa interior diseñada para utilizar durante el ciclo, todos reutilizables y seguros para la salud.



Además, para las mujeres que quieren más asesoría en Bogotá, en Casa Guardiana (carrera 4 n.° 58 – 90) todos los jueves, de 7 a 8 de la noche, “tenemos noche de copas para resolver dudas. Es un conversatorio abierto en donde no solo vienen mujeres que no usan la copa, sino mujeres que ya la usan y resuelven un montón de dudas también”, recomendó Isis.



Para Manuela Varela, una de las primeras distribuidoras de copas menstruales en Bogotá, “la ciudad está avanzando, estamos empezando a cambiar hábitos de consumo, pero hay que fortalecer la información”.

Derechos menstruales en Bogotá

En septiembre del año pasado, la Corte Constitucional estudió el caso de una mujer que utilizaba toallas higiénicas que encontraba en la basura en Bogotá, gracias a este análisis determinó que la dignidad humana de las habitantes de calle debía ser garantizada por el Estado por lo cual ordenó al gobierno distrital suministrar estos recursos.



Y aunque la responsabilidad está en manos de tres carteras, Mujer, Integración Social y Salud, el proceso aún se encuentra en fase de planeación. Según datos oficiales del distrito, en Bogotá hay casi 2.000 mujeres habitantes de calle.



La Secretaría de la Mujer le confirmó a EL TIEMPO que “estamos revisando cómo hacerlo, costeando y analizando cómo afrontar los retos que debemos resolver para que esta garantía de derechos se concrete”.



Con este panorama, mujeres líderes en el tema de distribución y fabricación de copas menstruales en Bogotá, no descartan que el gobierno distrital incluya la distribución de este dispositivo “eso no solo ahorraría recursos, sino que se convertiría en una alternativa más segura para ellas”.

Huella ecológica

Uno de los mayores beneficios es que tiene una vida útil de diez años, mientras que una toalla higiénica dura en promedio seis horas, el mismo tiempo que un tampón. Estos elementos desechables tardan casi quinientos años en biodegradarse.



En promedio el ciclo de una mujer dura cinco días al mes, sesenta al año, por cuarenta años; si solo utiliza una toalla higiénica al día estaría usando 12.000 durante todos sus ciclos, esto equivale en promedio a 60 kilogramos de desechos. En el caso de usar copas menstruales solo tendría que comprar cuatro durante toda su vida, y cada una pesa en promedio quince gramos.



A pesar de la diversidad en el mercado, Isis Tijaro enfatiza en que “la mejor solución es con la que cada mujer se sienta cómoda, y no la que nosotros como organizaciones consideremos mejor”.

¿Qué es una copa menstrual?

Según Isis Tijaro, es un dispositivo de uso intravaginal fabricado con materiales que sean amigables con el tejido vivo, que recolectan el sangrado menstrual y permiten que las personas menstruantes pueden relacionarse con su sangrado de una forma distinta a los productos de un solo uso.



