Los mercados que se convirtieron en alivio para Paraíso Alto

Al paso de los camiones, cargados de mercados, los vecinos del barrio Paraíso Alto (Chapinero) se asomaron por ventanas, puertas y resquicios entre los hogares de lata. Hubo quienes izaron trapos rojos para indicar que allí había necesidades, agravadas por la pandemia.



Varios soltaron un suspiro de alivio cuando vieron bajar grandes talegos en los hombros de funcionarios de la Secretaría de Integración Social, la Defensa Civil y la Policía. Eran 350 mercados de los 400.000 donados por el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo a la campaña ‘Ayudar nos hace bien’, organizada por la primera dama.

“La participación del sector privado ha sido clave, y el Gobierno necesita de estos aliados para llegar masivamente con mercados a todo el territorio”, afirmó Ibeth Díaz, directora de Emprendimiento Social de Innpulsa, presente en la estructuración y logística de la campaña. Y reconoció como clave la donación del empresario Sarmiento Angulo. Confirmó que hasta el 20 de mayo se habían entregado 191.000 mercados del lote de 400.000.

En esto coincide Grace Noguera, asesora de la Consejería Presidencial para asuntos económicos y transformación digital, quien habla de los privados como “el socio más importante de todo esto. Sin ellos no podríamos entregar los mercados. Como dice la Primera Dama, esto es organizado por el Gobierno Nacional, pero es una campaña país”. Y explica que también en este proceso participan las autoridades locales y sus gestores sociales.



Por eso, esta entrega de Bogotá, estuvo organizada por la Secretaría Distrital de Integración Social que ubicó el polígono que se ajustara al lote de 350 mercados de esa entrega.



El proceso para que lleguen hasta estos barrios es titánico. A Bogotá le corresponden 2.600 mercados de los 400.000. Estos paquetes son adquiridos con el Grupo Éxito y con Olímpica que, en enormes bodegas, empacan los productos para las familias. Luego, son trasladados al Puesto de Mando Unificado que, con autoridades locales, Policía Metropolitana y Defensa Civil preparan el operativo.



Solo entonces, comienza el camino al barrio. En el caso de Paraíso Alto, hay que subir un empinado camino hasta las faldas de los cerros orientales.

El equipo empezó por el final. La primera entrega se hizo en el hogar de Clara Beltrán, quien vive con otras seis personas en una casa levantada hace más de 50 años con latas, madera y unas cuantas paredes de ladrillo.



A ella se le iluminaron los ojos cuando llegó el grupo, le pidió su cédula y le dijo que un mercado sería para su núcleo familiar y otro más para su madre. “Andábamos acá sobreviviendo, porque sin ninguno trabajando esto iba a ser muy difícil. Con el mercado vamos a vivir mejor”, dijo la señora Clara, agradeciendo y bendiciendo a cada uno de los que diligenciaron con ella los formularios de entrega.

Los mercados, en estos días difíciles, fueron un alivio para los vecinos del sector. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Una cuadra más arriba, Don Arturo celebraba la fortuna de no haber salido de casa y de no haberse perdido de su mercado. Tiene 86 años, vive solo en una casa bajo el nivel del suelo y hace varias semanas se quedó sin teléfono y a veces se queda sin agua. “Me salvé porque una vecina me avisó, no se vaya, que vienen con mercaditos. Diosito, me llegó del cielo”, dice y se retira, escaleras abajo, a desempacar.

Muchas familias han visto sus ingresos disminuir por los efectos de la pandemia. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Magdalena, en medio del despliegue, asomó la cabeza y llamó. Su casa es una de las últimas del barrio y alberga a ocho personas. Todos los adultos están sin trabajo. “A veces llegan carros y distribuyen mercados abajo, y no alcanzamos a llegar. El que se avispó se avispó. Esta logística estuvo buena”, dice Magdalena, y da indicaciones al grupo para que bajen a otras casas ocultas en el cerro, para que nadie se quede por fuera de esta buena noticia en el barrio.

Empleados del Grupo Éxito empacando mercados. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

