Operador de doña Juana prepara acciones legales contra Distrito

Según el actual operador de doña Juana mientras los bogotanos enfrentan la tragedia de la pandemia, "el gobierno de la ciudad está cometiendo gravísimos errores en el manejo de las basuras que ponen en riesgo la salud y el medio ambiente de sus habitantes".

Por esa razón, dijo a través de un comunicado que la firma DE LA ESPRIELLA Lawyers Enterprise – en representación del operador Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana (CGR) – ha puesto en marcha una serie de contundentes acciones legales para hacerle frente a la crisis desatada por la arbitrariedad de la administración capitalina.

“Imagine que usted sale a la calle, encuentra moscas y ratas que han sido atraídas por basura y escombros regados por todas partes, obviamente se pone en riesgo su salud. Eso es dramático y no es ficción, tristemente le está pasando a los vecinos de Doña Juana por culpa de la decisión arbitraria de la directora de la UAESP, Luz Amanda Camacho, quien le prohibió a CGR el correspondiente tratamiento de esos residuos y, en consecuencia, el relleno sanitario Doña Juana se llenó de miles de toneladas de basuras y escombros. Eso está produciendo una grave afectación al medio ambiente de la capital del país. Por ese motivo fue presentada una denuncia penal en contra de la señora Camacho por los delitos de contaminación ambiental y prevaricato por acción”, afirmó el abogado Abelardo De La Espriella.

Explicaron que lo que dijo Luz Amanda Camacho, la directora d ela Uaesp, respecto a que no hay contrato y que no puede pagar el servicio, es falso. Explicaron que hace seis años la UAESP y CGR firmaron un acta que es parte del contrato.



"No hay duda de la legalidad, la prueba existe pero la directora de la UAESP abusivamente la niega. Dos Alcaldías (Petro y Peñalosa) respetaron ese contrato y la Contraloría señaló que ese servicio se podía pagar. Mientras tanto el operador procesó eficientemente la enorme cantidad de basuras y escombros que produce la ciudad y lo hizo con toda su experiencia, recurso humano y tecnología, hasta que la señora Camacho se lo impidió", explicaron en el documento.



“¿Por qué la señora Camacho viola el contrato cuando ocho directores de la UAESP de dos alcaldías distintas como el día y la noche lo respetaron, lo consideraron legal y lo pagaron? ¿Estuvieron equivocados durante 6 años? No. La directora se escuda en el falso argumento de que quiere proteger los recursos de la ciudad cuando en realidad está poniendo en riesgo la salud y el medio ambiente de los bogotanos”, cuestiona De La Espriella.



Por afectación al medio ambiente se formuló queja disciplinaria ante la Personería Distrital contra la directora de la UAESP. La Superintendencia de Servicios Públicos ha sido informada de las graves irregularidades cometidas por la UAESP, con las consecuentes afectaciones al medio ambiente. La Procuraduría General de la Nación ha sido notificada de las irregularidades cometidas por la UAESP y se le ha comunicado la grave situación que se registra en el relleno Doña Juana.

Según el operador es urgente que la entidad a cargo de la señora Camacho emprenda las acciones pertinentes para hacerle frente a los olores ofensivos, ratas y moscas que – por culpa de su decisión - abundan en el relleno sanitario que sirve a Bogotá.



“Si como lo ha anunciado, la UAESP le entrega el procesamiento de basuras y escombros a Aguas de Bogotá, sería una decisión equivocada, irresponsable y gravísima, tan absurda como si el conductor de un bus de Transmilenio, que hace bien su trabajo con la debida experiencia y su correspondiente licencia, está haciendo su recorrido y de repente la Alcaldía lo saca a la fuerza, le quita el volante y en su lugar pone a manejar el bus a un funcionario del Distrito que apenas sabe manejar una bicicleta. Ese bus va directo al abismo, se va a estrellar y en ese bus vamos montados todos los bogotanos”, explica De La Espriella.



¿Qué eficiencia ofrecería Aguas de Bogotá que nunca ha prestado este servicio a diferencia de CGR que lleva 6 años haciéndolo? “No se nos olvide lo que pasó en 2012 cuando el alcalde Gustavo Petro le entregó, precisamente, a Aguas de Bogotá el manejo del aseo de la ciudad, aunque no tenía experiencia alguna en el manejo de la basura. Luego vino el desastre: en Bogotá vivimos una emergencia sanitaria con las calles llenas de basuras. La UAESP violaría el derecho constitucional a la libre competencia si llega a asignarle “a dedo” el contrato a Aguas de Bogotá, una empresa distrital sin experiencia. Sin embargo tengo la esperanza de que, por el bien de los bogotanos, la administración recapacite”, agregó De La Espriella.



El operador aseguró que dado que se han perjudicado las finanzas de la capital, se solicitó a la Contraloría General de la República que inicie una investigación en contra de la directora de la UAESP. Igualmente CGR ha encendido las alertas con el propósito de llamar la atención de las autoridades distritales y nacionales, con el fin de evitar una catástrofe medioambiental como consecuencia de la actitud arbitraria de la UAESP.



El operador dice que ya emitió comunicaciones a la propia UAESP; a las Secretarías de Ambiente y Hábitat; a la Veeduría Distrital y a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA.

