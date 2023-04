Si bien el tribunal de arbitramento en el litigio entre la Uaesp y CGR, el operador del relleno sanitario Doña Juana, se pronunció sobre las pretensiones de las partes, estas aún tienen la posibilidad de pedir una aclaración sobre los puntos que generen dudas o que se consideren deben ser precisados.



(Le sugiero leer: Seis conclusiones claves que deja el fallo del relleno sanitario Doña Juana)

En este aspecto hay dos temas claves y que, según conoció EL TIEMPO, están siendo avaluados por el Distrito, que va a solicitar aclaración del fallo y se espera que, incluso, acuda al recurso extraordinario de anulación ante el Consejo de Estado.



El contratista informó que está analizando el laudo y que a principios de la próxima semana se conocerá si solicitará aclaración del fallo.



De hecho, el tribunal de arbitramento convocó para el 21 de abril próximo a una audiencia con el fin de resolver las dudas que se tengan sobre el laudo.



(¿Qué puede hacer Bogotá si pierde megademanda por Doña Juana?)



Los temas que le preocupan a la alcaldía son, en principio, la indemnización por 65.000 millones de pesos que le debe hacer al concesionario por una “insuficiencia tarifaria” y que el contratista no está obligado a construir la planta de tratamiento de lixiviados.



En el primer caso, las pretensiones del operador del relleno eran de 1,2 billones de pesos desde el inicio de la concesión (2010), pero, no obstante, el tribunal sólo accedió a reconocer 65.000 millones de pesos por las actividades de disposición de basuras y tratamiento de lixiviados entre 2014 y 2018.

Facebook Twitter Linkedin

El operador del relleno sanitario ha incumplido con el arreglo de las vías de acceso, lo que impide que ingresen los camiones. Foto: Jaime Moreno / EL TIEMPO

Fuentes del Distrito han expresado que Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR) conocía los costos de la operación de la disposición final y de la planta de tratamiento de lixiviados, y ahora no puede argumentar desconocimiento o que le dieron “información falsa”, como lo hicieron.



En efecto, CGR estuvo a cargo de los mismos servicios entre octubre y noviembre de 2010. Y desde diciembre del mismo año los asumió como concesionario de la operación.

CGR estuvo a cargo de los mismos servicios entre octubre y noviembre de 2010. Y desde diciembre del mismo año los asumió como concesionario de la operación FACEBOOK

TWITTER

Pero, además, que el organismo avalado para autorizar ajustes en las tarifas es la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA), como en efecto lo hizo en 2018, luego de la solicitud del concesionario en 2017.



(¿Quiénes pagarán la megademanda por el relleno sanitario de Doña Juana?)



CGR señala que no le pidieron al tribunal retroactividad de las tarifas, sino que se les reconociera los costos, gastos e inversiones en que incurrieron con recursos propios, porque con las tarifas que tenían no los podían cubrir.

Facebook Twitter Linkedin

El tribunal de arbitramento dio a conocer su decisión el pasado martes. Foto: Archivo particular.

El otro tema que analizan los abogados de la alcaldía y de la Uaesp es por qué el laudo no obliga al operador del relleno sanitario a construir la planta de tratamiento de lixiviados, cuando ya en 2018 se había pronunciado un primer tribunal de arbitramento promovido por el mismo operador.



Así las cosas, se estaría dando la figura de cosa juzgada y no puede haber una segunda decisión sobre un mismo asunto que fue resuelto en instancias judiciales.



Pero voceros del operador del relleno le dijeron a este diario que si bien el primer laudo arbitral (el de 2018) definió quién debía realizar “las actividades de la optimización de la planta de tratamiento”, no se pronunció sobre las fuentes de financiación.



Y que el fallo del martes lo que hizo fue precisar dicha obligación. “Eso desvirtúa todos los incumplimientos que nos han venido diciendo”, señaló uno de los voceros de concesionario del relleno sanitario.



Cabe recordar que a CGR Doña Juana le fue adjudicado el contrato de concesión en 2010 y que en dicha decisión, según ha señalado la Uaesp, fue clave el descuento del 10 por ciento que ofreció, con lo que superó a los otros dos proponentes.



REDACCIÓN BOGOTÁ