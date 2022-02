El 27 de septiembre de 1997 se produjo una grave emergencia ambiental y sanitaria en el relleno Doña Juana, al sur de Bogotá.



Como reportó EL TIEMPO, los vecinos sintieron una fuerte explosión aquel día. Entre 600 mil y un millón de toneladas de basura se desprendieron del relleno y terminaron en las aguas del río Tunjuelito.

Los desechos generaron varias problemáticas de salud, pues una nube de gases tóxicos se posó sobre la zona y trajo consigo malos olores y plagas. Por tanto, los ciudadanos afrontaron complicaciones respiratorias, estomacales y dermatológicas.



Más de dos décadas después, los afectados serán indemnizados luego del proceso judicial que condenó a la ciudad de Bogotá por una suma superior a los 200 mil millones de pesos.



Derrumbe de 1997 en el relleno sanitario Doña Juana. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿Cuántas personas serán indemnizadas?

174.709 ciudadanos fueron acreditados como víctimas del deslizamiento al probar que vivían, estudiaban o laboraban alrededor -a cinco kilómetros- del relleno.



La Defensoría del Pueblo fue la encargada de recibir más de 600.000 peticiones y evaluar la situación e identidad de cada persona hasta reducir el número.

¿Cuánto dinero recibirán?

Las víctimas fueron distribuidas en tres subgrupos a partir del nivel de afectación que tuvieron. Es decir: si estuvieron más cerca del relleno, el dinero a recibir será mayor.



El primer subgrupo está conformado por 43.502 personas, a quienes se les reconocerán seis salarios mínimos legales vigentes (SMMLV) o $ 1’910.000. El segundo subgrupo cuenta con 65.776 ciudadanos que recibirán 4 SMMLV o $ 1.310.000. Por último, el tercer subgrupo de 65.441 personas se beneficiará con 2 SMMLV o $ 1.010.000.



El Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo efectuará los pagos correspondientes, según se lee en la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con fecha del 27 de enero de 2022.

La ciudad de Bogotá fue condenada por el derrumbe de 1997 en el relleno sanitario. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

¿Cómo se puede reclamar la indemnización?

Varios de los afectados y abogados, entre ellos el apoderado Raúl Hernández, crearon la página web Demanda Doña Juana para informar sobre el proceso judicial desarrollado. Allí tienen una pestaña para que usted pueda consultar si es beneficiario o no de la indemnización.



En caso de serlo, deberá radicar la solicitud del pago únicamente a través de la página oficial de la Defensoría del Pueblo. Tendrá que diligenciar sus datos personales, completar la información del formato ‘SIIF II Nación’, cargar la fotocopia de la cédula de ciudadanía y una certificación bancaria en donde le será depositado el monto.



Una vez se validen los datos, la Defensoría le notificará la realización del pago.

