‘Estamos con alergias en nariz, garganta y en ojos’: comunidad

Yazmín Muñoz nació en Mochuelo, zona rural de Ciudad Bolívar. Dice que sus abuelos y sus padres fueron campesinos en esas tierras, pero que todo cambió en 1988, cuando empezó a operar el relleno sanitario Doña Juana en la finca conocida como La Fiscala.

En ese entonces habría en este lugar unas 30 familias, pero hoy son unas 10.000 personas las que, como Yazmín, han visto cómo esos paisajes empezaron a cambiar.



“Llevamos insistiendo hace muchos años en que hay una deuda social y ambiental de ese basurero con las comunidades de Mochuelo y Usme”, denunció esta mujer, que agregó: “Aparte de eso, las propuestas desde la comunidad son serias, donde se dice que no se entierre más la basura, que se implemente una alternativa”, propuso. Añadió que el drama de su comunidad aumentó con el deslizamiento de este martes 28 de abril.



“La mayor preocupación es que siga el deslizamiento. El olor y las enfermedades que pueden causarnos. Además de eso, ya tenemos lo del coronavirus, que hemos estado juiciosos cumpliendo, pero hoy estamos con alergias en la nariz, la garganta, los ojos, el olor es terrible”, lamentó Jazmín.



Muñoz, que integra el Proceso Popular Asamblea SUR, denunció que desde hace un tiempo vienen alertando sobre esta situación, pero que no han sido escuchados. Agrega que han sido testigos de “los malos manejos del operador y la ‘alcahuetería’ de la Anla y la interventoría”.

“Hablamos con la directora de la Uaesp; lo que se logró en esa reunión es que se escuchara a la comunidad para que se la integre en las soluciones, ya que conoce la problemática”, concluyó.



Justamente el proceso Popular Asamblea Sur publicó un comunicado en el que exigen el cierre del relleno y el "el pago de la deuda socioambiental". Agregan que los planes de Desarrollo, pasados, y el presente, no proponen soluciones de fondo.



El urbanista Mario Noguera se suma a esta inquietud de las organizaciones sociales del sur de la ciudad, al afirmar que ese tema no lo ha visto en el plan de Desarrollo de la alcaldesa Claudia López.



Noriega añade que una salida para solucionar este tema es verlo como un problema regional que se debe solucionar a escala, por lo menos, de la sabana de Bogotá.



"Si esto se ve como un tema regional que afecta simultáneamente por lo menos a 20 municipios, habrá que definir si se requiere un solo gran sitio o varios coordinados o una red con sitios especializados (orgánicos, reciclaje, peligrosos, etc)", analiza Noriega.



Añade que, más allá de eso, lo más importante es incluirlo en el actual Plan de Desarrollo, en el POT, y en la agenda regional.



Mientras esto se define, las comunidades están soportando los efectos de un nuevo deslizamiento, esta vez de 100.000 toneladas (el de 1997 fue de 200.000), que ha multiplicado vectores y aumentado los riesgos sanitarios.



"La propuestas “Distritales”, de manejo del botadero, son propuestas del operador privado, demostrando la incapacidad de estas administraciones para manejar los asuntos públicos", advierten en el comunicado.



"Las modificaciones en la operación integral de residuos, ha generado mas riesgo, inequidad en las comunidades e incremento en las afectaciones socioambientales, propagando vectores y enfermedades, como se ha denunciado múltiples veces en asambleas, cabildos, audiencias, paros y movilizaciones", agregaron.



Óscar Murillo Mojica

EL TIEMPO

Twitter: @oscarmurillom