Esta tarde la Uaesp y CGR, el operador del relleno sanitario Doña Juana, se volverán a encontrar en la audiencia de aclaración del fallo que profirió el 11 de abril pasado el tribunal de arbitramento en este caso.



Producto de esa decisión, el Distrito deberá indemnizar con el pago de cerca de 65.000 millones de pesos al contratista, pero ya no los cerca de 1,2 billones que pretendía. Y concesionario deberá pagarle a la ciudad alrededor de los 4.500 millones de pesos.



No obstante, según pudo establecer este diario, no se espera que más allá de aclarar o corregir una cifra o una frase o una palabra del laudo arbitral, que tuvo 1.342 páginas, haya un pronunciamiento de fondo de los árbitros.



En otras palabras, el fallo se mantendrá y, por consiguiente, la controversia entre la Uaesp y el operador de Doña Juana no termina.



Como lo había revelado EL TIEMPO y como lo señaló la alcaldesa Claudia López en una entrevista en este diario, el Distrito ya está estudiando los argumentos que expondrá en el recurso extraordinario de anulación que presentará ante el Consejo de Estado.



En este caso tiene 30 días hábiles, a partir de este lunes, cuando se considera queda en firme el laudo.



En un documento de 14 páginas, el equipo jurídico de la Alcaldía argumenta su aclaración y adición del fallo. Para la administración distrital, el último tribunal de arbitramento se pronunció sobre algo que ya se consideraba cosa juzgada.



Se trata de la obligación que tenía el concesionario de hacer la optimización de la planta de tratamiento de lixiviados, un tema que resolvió un primer tribunal en 2018 –promovido también por CGR-, pero ahora, un nuevo tribunal de arbitramento dejó sin efectos esa decisión.

Con el primer laudo arbitral, el operador de Doña Juana fue obligado a realizar una serie de actividades e inversiones estimadas en 150.000 millones de pesos, entre ellas la optimización de la planta de tratamiento, es decir, a realizar las inversiones y actividades necesarias para que los vertimientos cumplieran con los parámetros establecidos en las normas ambientales. Pero este es un tema que para la Uaesp no se cumplió.



En el documento de la solicitud de aclaración, conocido por este diario, la Uaesp le pide, entre otras cosas, a los árbitros establecer desde cuándo CGR Doña Juana se encuentra obligado a realizar la optimización del sistema de tratamiento de lixiviados y el término que tiene el concesionario para culminar dichas actividades.

También solicita que se le aclare "si existe lugar a restitución de los recursos de la tarifa que ha devengado el contratista con la actualización realizada por la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA) en 2017", y pide adicionar la decisión sobre la restitución de los 4.100 millones que entregó la Uaesp como aporte a la optimización del sistema de tratamiento de lixiviados.

Además, de acuerdo con una fuente oficial, el tribunal en la última decisión dejó abiertas posibles discusiones para el futuro.



“Una decisión dejó sin efecto otra. Se esperaba que una decisión dejara claridad para las partes, pero no fue así. Por el contrario, generó incertidumbre. Esto puede ser un caso sin precedentes”, le dijo una fuente conocedora del caso a este diario.



Por eso, si el Consejo de Estado no resuelve de fondo este litigio, al decidir sobre el recurso de anulación, no se descarta que el tema de Doña Juana termine en un tercer tribunal de arbitramento, como ya le advirtió a este diario un jurista.

Por parte del operador del relleno, EL TIEMPO estableció que apenas pedirá una corrección sobre un valor de 2020 (4.541 millones de pesos) que, en su opinión, fue mal calculado al hacer la actualización a tiempo presente en el laudo arbitral. El documento de aclaración solo tiene cuatro páginas.



En este punto, el fallo condenó a la Uaesp a pagarle a CGR (por el tratamiento de los residuos mixtos que llegan al relleno) 5.626 millones de pesos y los estimativos del contratista es que son 5.720 millones.



"Existe un error aritmético en el numeral vigésimo de la parte resolutiva en tanto la

actualización con IPC realizada en el laudo es incorrecta, porque para realizar la

actualización de los valores de las facturas de los meses de enero, febrero y marzo

de 2020, el Laudo no utilizó los valores correspondientes al IPC de dichos meses, sino

que hizo uso del IPC de los meses de enero, febrero y marzo de 2021", señala la solicitud de aclaración de CGR.



Al margen de la discusión entre las partes del billonario litigio, la planta de tratamiento de lixiviados costaba en 2011 alrededor de 11.000 millones de pesos, según cálculos del propio concesionario, y de eso la Uaesp aportó 4.100 millones de pesos ese mismo año.



Pero en 2018, ya el valor de esa infraestructura y los trabajos que exigía, costaban cerca de 84.000 millones de pesos, a juicio del contratista.



Esta última cifra fue contemplada por la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA) para autorizar un aumento en las tarifas en el servicio de seo en la ciudad.



Aun así, siete años después del incremento, el operador del relleno no ha logrado tratar los lixiviados que produce con el cumplimiento de la totalidad de los parámetros ambientales, y sí está cobrando como si cumpliera.



Cabe recordar que el contrato del relleno sanitario fue adjudicado en diciembre de 2010 y que después de 13 años, el operador ha sostenido varias controversias con la Uaesp, donde de ellas han llegado a tribunales de arbitramento: uno se creó en 2015, y fue resuelto en 2018, y el otro, en 2019 y el fallo se conoció en 2020.



REDACCIÓN EL TIEMPO

