Así cayeron los domiciliarios ladrones de la 116

Usaban la misma ropa hasta por tres días seguidos. Ese fue uno de los rastros que siguieron investigadores de la Sijín de la Policía de Bogotá para identificar y capturar a tres de los cuatro domiciliarios que, la noche del pasado martes 6 de abril, asaltaron a los clientes y trabajadores de un Starbucks ubicado en la calle 116 con carrera 17, en un sector comercial de la localidad de Usaquén.

Todos llegaron en motos NKD de 125 centímetros cúbicos, unas máquinas pequeñas que alcanzan los 100 kilómetros por hora rápidamente y que son ideales para zigzaguear entre el tráfico capitalino. Se bajaron a gran velocidad y entraron vociferando y amenazando con armas a sus víctimas.



Las empujaron y madrearon hasta que terminaron por entregar sus pertenencias: nueve celulares, un portátil, dinero en efectivo y documentos. Un hombre que quiso evitar el asalto resultó herido en uno de sus brazos. Un delincuente le disparó. Por fortuna, se trataba de un arma traumática, por lo que la lesión no fue de gravedad, pero el susto sí.



Después de la algarabía, y de tener el botín en sus manos, los cuatro asaltantes se empotraron en sus motos blancas con negro y huyeron, creyendo que no iba a pasar nada con ellos, que había sido un golpe perfecto, de esos que solían cometer en esta zona de la ciudad.



‘Cejas’, ‘Flaco’ y ‘Mono’, tres de estos delincuentes, llegaron un día después de cometer ese asalto a trabajar como domiciliarios en la calle 116 con carrera 17.ª, a una cuadra de donde ocurrió todo. Había mucha gente que los veía ahí todos los días. Siempre juntos, siempre en el mismo rincón, siempre en las mismas motos NKD blancas con negro.

Voces ciudadanas alertaron a los investigadores que llegaron al otro día a revisar las cámaras de seguridad y a hablar con algunas de las víctimas: eran cuatro, estaban armados, iban en moto, eran muy violentos, tenían acento extranjero, fueron las descripciones con las que arrancó la investigación.

Policías Seguimiento de la Policía de Bogotá a ladrones de café en el norte de Bogotá. Seguimiento de la Policía a ladrones en el norte de Bogotá. Foto: Policía de Bogotá.

A las manos de los detectives llegó información directa de quiénes serían los responsables, solo había que confirmar la información. Había una cigarrería donde se la pasaban reunidos. Se sospechaba que eran los mismos que estaban detrás de varios raponazos sobre la 116 y la carrera 7.ª, además del robo de algunas motocicletas.



Los investigadores empezaron a ir de a poco al sector, compraban algo en la cigarrería haciéndose pasar por cualquier cliente, pero escuchaban con atención lo que hablaban. Con el paso de los días lograron identificar que se organizaban para delinquir. Que era un grupo de amigos delincuentes que usaban como fachada el trabajo de domiciliarios. Entregaban uno que otro pedido, pero ingresaban a los restaurantes más para estar pendientes de a quiénes podrían robar que para reclamar los domicilios.



“Nos metimos en ese punto, se escuchaba cuando hablaban, se sacó información que decían que ellos habían participado en hurtos. Nos la pasábamos en la cigarrería, tratábamos de estar cerca, haciéndonos pasar como clientes del sector”, habla una de las investigadoras del caso.



Con apoyo de policía judicial, las víctimas del asalto lograron hacer retratos hablados, y luego, con un álbum fotográfico, identificar a los domiciliarios, menos a uno de ellos, por lo que no fue posible capturarlo. Todos estaban inscritos en la plataforma Rappi y eran venezolanos. En investigación adelantada por Migración Colombia, se supo que algunos de ellos tenían antecedentes por hurto y otros delitos en su país.



Aunque la investigación para poder tener las órdenes de captura contra estos hombres tardó entre 15 y 18 días, los investigadores se demoraron 36 horas para tener claro quiénes eran los presuntos responsables de este asalto. Uno de ellos siempre tenía una gorra gris y usaba todos los días unos zapatos que tenía puestos el día del hurto.



En los seguimientos que hicieron los detectives, se supo que vivían en Suba y Engativá. Uno de ellos fue capturado en inmediaciones del Starbucks donde ocurrieron los hechos, lugar en el que permanecía bajo la fachada de domiciliario. Los otros fueron detenidos mientras se dirigían a sus viviendas.



“Me sorprendió la actitud tan relajada de ellos. El día que se capturaron y que se tenía todo el material, decían que no sabían por qué habían sido capturados, que no sabían a qué nos referíamos; se acostumbran a estar en esa ámbito delictivo”, relató uno de los uniformados que llevó a cabo la captura.



Por su parte, el comandante saliente de la Policía de Bogotá, el general Óscar Gómez Heredia, explicó que en este caso la participación ciudadana, y la información precisa que brindaron algunos vecinos del sector, fue clave para resolver, en tiempo récord, este asalto que alteró la tranquilidad de la localidad de Usaquén.



“Gracias a la denuncia de las víctimas que fueron objeto de este hurto, se nos permitió operacionalizar la investigación criminal e inteligencia. También logramos tener una fuente humana que nos permitió obtener las evidencias, las características de estas personas que cometieron este hurto”, explicó el alto oficial.

De los tres delincuentes que fueron capturados, dos fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural, es decir, enviados a una prisión. No obstante, el tercero fue enviado a casa por cárcel mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Óscar Murillo Mojica

EL TIEMPO

Twitter: @BogotáET