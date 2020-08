En Barrios Unidos empezaría acuerdo con domiciliarios

El desorden que decenas de domiciliarios están generando en distintos puntos de la ciudad ha sido tema de conversación en tiempos de pandemia, cuando se ha visto un aumento vertiginoso de estos trabajadores en las calles.

Aunque recientemente las autoridades distritales han informado sobre mesas de trabajo que se están adelantando con representantes de estas aplicaciones móviles, no se ha conocido de una salida concreta a esta situación que inquieta a los ciudadanos.



No obstante, desde Barrios Unidos llegó la noticia de que en esta localidad se empezaría a aplicar un plan piloto para poner orden a los domiciliarios en inmediaciones de los centros comerciales, donde suelen aglomerarse.



“El objetivo es que entre todos organicemos una estrategia para mitigar esta situación. Lo que hicimos fue empezar a contactar a representantes de las aplicaciones, algunos de grandes superficies, y la Administración, y en lo que el Distrito está interesado es en encontrar un acuerdo para solucionar distintos problemas. Lo primero son las aglomeraciones”, manifestó el alcalde de Barrios Unidos, Antonio Carrillo Rosas.



Algunos de los puntos que quedarían consignados en un acuerdo de voluntades son la instalación y puesta en marcha de digiturnos, con pantallas, para que los domiciliarios no tengan que aglomerarse al ingreso de un establecimiento comercial preguntando si su pedido está listo, sino que se dirijan a este solamente cuando la pantalla se lo indique.



Otras alternativas son la instalación de baños y lavamanos públicos para que los repartidores tengan la posibilidad de cumplir con las acciones de autocuidado y medidas de bioseguridad.



También, dejar a disposición de ellos y sus bicicletas o motos un espacio de parqueo en el que puedan permanecer mientras esperan los pedidos. Además, sería obligatorio para los restaurantes exigir el lavado de las manos del domiciliario antes de entregar los alimentos.



Según lo explicado por el funcionario, este plan piloto empezaría a aplicarse en el centro comercial Cafam Floresta, en la carrera 68, donde es común ver concentrados a estos trabajadores. Mañana y el jueves son las reuniones finales con los delegados de las plataformas para ajustar los puntos del acuerdo.



“El objetivo final somos todos; que cuando se pida un domicilio, uno esté tranquilo; obvio que lo que hago es echar a lavar el pedido, le echó alcohol y lo limpio, y luego lo consumo; pero que de puertas hacia afuera nos llegue el domicilio con protocolos de bioseguridad”, concluyó el alcalde local.

