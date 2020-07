Domiciliarios apedrearon conjunto en Cedritos en medio de una riña

Un nuevo caso de intolerancia y violencia se presentó este fin de semana en Bogotá. Esta vez se trató de una riña que ocurrió a la entrada de un conjunto residencial de Cedritos, en el norte de la ciudad, ubicado en la calle 151 con carrera 14,. En un video de los hechos que fue publicado en redes sociales, se ve una pelea entre dos hombres, uno de ellos domiciliario.

Las imágenes evidencian que algunos residentes del conjunto identificaron a la persona que estaba peleando con el repartidor como uno de sus vecinos, por lo que decidieron ayudarlo. Sin embargo, una mujer, que según testigos se estaba comportando de manera violenta, salió defender a su compañero domiciliario e insultar a los residentes de este edificio.



Los insultos y los empujones iban y venían, y en cuestión de segundos el lugar se convirtió en un campo de batalla. Dos hombres más llegaron para ayudar a los domiciliarios, y más residentes salieron a respaldar a su vecino.

Riña Archivo particular.

“Como a eso de a las 5 de la tarde estaban esas personas en una esquina con un alto grado de alcohol y un vecino les dijo que no tomaran más trago ahí, que iba a llamar a la policía para que los sacaran, y una señora estaba muy agresiva con los vecinos y empezó todo lo que se ve en el video; empiezan a tirar piedras”, narró lo ocurrido Lina María González, una mujer que resultó lesionada en estos hechos.



Un residente fue mordido en un brazo, mientras que otros recibieron golpes que dejaron heridas que por fortuna no fueron de gravedad.



En otro video grabado minutos después de la pelea que ocurrió a la entrada del conjunto residencial, se observa cómo la pareja que empezó la pelea es rodeada por dos uniformados que los defienden de violentas agresiones de los ciudadanos. Los otros dos jóvenes que aparecían en el primer video ya no están.

Archivo particular.

“La situación fue demasiado insegura, debido a que se encontraban niños y adultos mayores en la calle. Pedimos el favor a Rappi que se haga responsable por los actos y los daños causados”, manifestaron en un comunicado de prensa los habitantes de este conjunto.

