Un indignante caso de hurto y abuso se registró en el barrio Restrepo, de la localidad Antonio Nariño, al sur de Bogotá, cuando un supuesto repartidor en bicicleta atacó a una pareja que transitaba por una de las calles del sector.



Cuenta una de las víctimas que el sujeto los abordó y les hurtó un celular, sin embargo, tras cometer el robo, el hombre se acerca a la mujer y comienza a realizarle tocamientos indebidos, luego de esto huye del lugar.



“En el transcurso de esquina a esquina, él le alcanza a subir el vestido a mi novia y empieza a tocarla y manosearla”, relató a Citynoticias la pareja de la mujer afectada. Luego de la agresión, el joven decide enfrentar al delincuente y perseguirlo en su bicicleta.



Finalmente, el atacante logró escapar del lugar, incluso amenazando en su huida a un vigilante que intentó detenerlo.



Tras lo sucedido, la joven víctima de abuso permanece con afectaciones sicológicas. “Está muy afectada, ya no sale, se la pasa llorando. La verdad no sé cómo ayudarla”, cuenta su pareja, quien también denunció el hecho ante las autoridades, aunque dice que no le han prestado la debida atención a su caso.



Las víctimas piden que se agilice la investigación para dar con el responsable del delito.



* Con información de Citynoticias