Jonathan Camilo Castillo Galindo era un niño de solo 9 años de edad que salió de su casa el viernes 13 de mayo a hacer un mandado muy cerca de su casa en el barrio San Joaquín, de la localidad de Ciudad Bolívar.



Sus familiares nunca imaginaron que podría correr algún tipo de peligro. Lo cierto es que, a partir de ese día, no se supo nada más sobre su paradero, duró 50 horas desaparecido.



(Le puede interesar: Minuto a minuto de la tragedia del ingeniero Camilo Restrepo)

Ahí comenzó una búsqueda por parte de sus familiares, quienes recorrieron todos los rincones del barrio, hospitales y hasta estaciones de Policía, pero solo hasta la tarde del domingo 15 de mayo hallaron rastros de su paradero. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá encontró, muy cerca de un lago, ropa del menor de edad con rastros de sangre. Dos horas después, el cuerpo sin vida con signos de violencia muy cerca de una ladrillera.



La familia de la víctima les pide a las autoridades celeridad en la investigación, pues aseguran que el menor de edad no tenía problemas en la comunidad, no hacía parte de pandillas y que, en cambio, era un niño muy sano que no solía salir a la calle. “Lo más duro es que, al parecer, el niño intentó defenderse, eso nos lo dice la forma en la que fue encontrado el cuerpo”.



(No deje de leer: Envían a la cárcel a sacerdote que habría abusado de monaguillo en Soacha)



La madre del menor está devastada. Jonathan Camilo era un niño feliz que, a pesar de la separación de sus padres y de que, recientemente se había trasteado de la localidad de Usme a la de Ciudad Bolívar, se había acoplado muy bien a su nueva realidad. Lo recuerdan siempre con una sonrisa.



Ella teme que el niño haya sido convidado por gente del barrio hacia la zona del lago con la intención de engañarlo. “Tengo un dolor muy grande. Él era sano, juicioso, no se metía con nadie. Estamos destrozados. No nos han entregado el Cuerpo de Medicina Legal ni su dictamen, pero esperamos que eso pase pronto”, dijo en medio del llanto.



CAROL MALAVER

SUBEDITORA DE BOGOTÁ

Más noticias

-Primer día sin tapabocas en universidades y colegios de Bogotá



-Hallan otro cuerpo en Bogotá, en la localidad de Bosa



-'A mi hijo le hicieron zancadilla y lo apuñalaron, pero yo elegí perdonar'