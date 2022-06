Ángel Libardo López Corredor era un hombre callado, solo hablaba lo necesario. Su actitud servicial la demostraba de otra forma. Se acercaba a las señoras de una cuadra en el barrio El Batán y las ayudaba cuando las veía cargando pesadas bolsas del mercado, a sacar las basuras, cuidaba atento los carros parqueados y por eso los vecinos le pagaban para que cuidara la cuadra. Era de esos personajes anónimos que la gente termina por cogerles cariño así la conversación no pase del saludo.



"Él trabajó con muchos en la cuadra. Su presencia era silenciosa. Era colaborador. Él siempre estaba dispuesto a ayudarnos con lo que se le pidiera. Nos habíamos acostumbrado a su presencia, a su ayuda. Era una persona muy sencilla y muy querida. Él tenía una luz. Nos sentíamos acompañados por él. Era muy dulce y servidor", dijo Clemencia Mora, uno de las residentes del barrio que tanto lo extraña.

Su hermano, Pedro Pablo López, dice que nacieron en Quipile (Cundinamarca) en la vereda La Unión y que hace ocho años decidió traerlo para Bogotá para que tuviera un mejor futuro. En su tierra natal era un arriero que cargaba caña y su vida tuvo un tropiezo cuando una mula se le rodó. Él entró en crisis porque amaba a los animales.



“Desde que llegó se dedicó a cuidar de una cuadra en la calle 121 con carrera 45 de Bogotá. El mismo lugar donde le quitaron la vida después de ocho años de trabajo”, contó desconsolado.



Libardo nunca se casó, ni tuvo hijos. Vivió un tiempo con su hermano hasta que este tuvo un hijo y luego se trasteó para donde su hermana, quien le arrendó una pieza en un barrio de Engativá desde donde salía todos los días muy temprano para su trabajo.

Este es el humilde hogar de donde venía Libardo en Cundinamarca. Foto: Archivo particular

El primero de mayo de 2022, como siempre, llegó a la cuadra donde trabajaba. A esa hora le recibía el turno a otro vigilante quien, mientras se ponía su uniforme, le dijo que un habitante de la calle se le había metido a una sala de ventas en abandono que quedó de la quiebra de una constructora. “Mi hermano supo entonces que esa iba a ser su primera labor de la mañana, era el responsable de que no hubiera nadie extraño en la zona”.



Pronto se dirigió al lugar en donde pernoctaba aquel extraño y le dijo que se saliera de ahí, que ese era un recinto privado y que lo regañaban si lo veían ahí. Aquel hombre se quedó mirándolo mientras alzaba una cobija y, apenas Ángel se dio la vuelta, se le lanzó con un cuchillo en la mano. “Mi hermano retrocedió, pero la raíz de un árbol que levantó una placa hizo que se tropezara y perdiera el control”. En el piso aquel hombre le lanzó varias puñaladas mientras él se defendía como podía hasta que el agotamiento lo venció y no pudo evitar que lo hirieran en su cabeza.

En esta sala de ventas abandonada asesinaron a Libardo. Foto: Archivo particular

Luego el agresor salió corriendo hacia la calle 127 por la carrera 45. Ángel se levantó para pedir ayuda en uno de los edificios y agua. “En un video se ve que él se echa agua. Él pensó que no era grave. Luego salieron los vecinos y llamaron a los policías. Ellos fueron los que lo llevaron a la clínica Shaio. Ángel fue el que me llamó y me contó todo. Yo me iba de paseo con mi familia, pero me devolví como un loco a ver cómo estaba. No sé cómo, pero llegué”.



Cuando Pedro llegó a la clínica vio a su hermano afuera de la clínica. Esta recostado en un muro tocando su rostro. Le preguntó por qué no estaba adentro. “Me contó que le había hecho una curación pero que como no tenía seguro le dijeron que se fuera para otra clínica porque su tratamiento era costoso. Mejor dicho, lo sacaron sin revisar la profundidad de su herida”.



Como pudo lo subió al carro y lo llevó al hospital de Engativá a donde llegaron más hermanos. “Cuando lo vio el cirujano se alarmó, dijo que la puñalada era muy grave y me dijo que lo llevara de urgencias al hospital Simón Bolívar. Yo me lo llevé en mi carro. Llegué allá a las 11 de la mañana”.

En el camino aún pensaba que la herida no era grave, decía que era una cortada no más, pero sus ojos se iban tornando negros y su rostro se iba inflamando. Cuando llegaron dio sus datos, nombre, su número de cédula. “Esa fue la última vez que lo vi. Después solo hablamos por teléfono”, contó Pedro.



A las 7:40 de la noche volvió a llamarlo. Contó que le habían realizado varios exámenes y le dijo a su hermano que, por favor, no lo fuera a dejar solo. “Yo pensé en cuando lo vi nacer y crecer. Era mi chino consentido”.



A las 9:15 p. m. le entregaron a Pedro todas las pertenencias y a las 9:30 p. m. le dijeron a la familia que estaba a punto de entrar a una cirugía. Luego les dijeron que hasta el día siguiente daban información. “Cuando regresamos nos dijeron que él había comenzado a desvariar y que le había dado un derrame cerebral y que lo habían tenido que intervenir de urgencias”.

Ángel duró ocho días entubado y para el domingo siguiente no podía respirar bien. Los médicos no daban un parte positivo, incluso le decían a la familia que si salía de la crisis necesitaría mucha terapia. “El martes me llamaron y me dijeron que se había muerto. Pensé en todo el tiempo que duró en la calle, en que nadie se molestó en mirar qué tan grave era la herida. Solo se la taparon. Solo pensaron en el dinero y no en la vida de una persona. Él tenía solo 39 años. Eso nos tiene indignados, dolidos como familia”.

El agresor

Lo que se alcanza a ver en lo videos sobre el agresor es que su edad podría oscilar entre los 20 y los 25 años. Es una habitante de la calle que aún no ha sido capturado por las autoridades. “Ese día también faltó que la Policía hiciera una ronda. Lo hubieran cogido rápido”, dijo Pedro.



La familia de Ángel sigue pasmada. Saben que nada les va a devolver la felicidad, que nunca lo volverán a ver. Lo único que los reconforta es que se haga justicia. “Hay muchas grabaciones. Si no ponen tras las rejas a este hombre pronto le hará daño a otra persona inocente porque fue un ataque con sevicia”.

Solo una cosa reconfortó a la familia dolida. El profundo amor que les mostró la comunidad tras la tragedia. “La comunidad de El Batán nos devolvió la sensación de sentirnos como personar que tenemos valor. El apoyo que nos mostraron fue grande. Ellos valoraron a mi hermano, un hombre que lo único que hizo fue trabajar y hacer el bien”.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com