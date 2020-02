'Debemos pasar de la protesta a la propuesta’: Dolly Montoya 

EL TIEMPO habló con Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional de Colombia, quien se posesionó el 2 de mayo del 2018. Ya cumplió un año y ocho meses en su cargo y nos habló de las cátedras que promueve la universidad y que surgieron a raíz del paro estudiantil.

¿Cuáles han sido sus mayores logros en este periodo al frente de la Universidad Nacional?



Hemos trabajado en la evaluación institucional para la reacreditación y estamos trabajando en la reforma académica. Creamos la Dirección Nacional de estrategia digital. Teníamos tecnología, pero buscamos una transformación digital. Es algo que nos traslada del trabajo por oficinas al trabajo por procesos.



Y constituimos la red de paz que es de cultura, ciencia y tecnología para trabajar en los territorios y contribuir a la paz de todos los colombianos. También hemos hecho foros regionales que terminan en proyectos para presentarles a los alcaldes.



¿Se ha avanzado algo en infraestructura?



Hay obras en camino. Pasamos del momento de curar los edificios a prevenir. Ahora, no vamos a hacer obras por hacer obras. Hacemos una planeación clara de la infraestructura. Estamos a punto de abrir licitación para el edificio de la Facultad de Artes en Bogotá, atrasada hace seis años; ahora estamos en los pliegos precontractuales. También están terminando el laboratorio de las aulas de ciencias de la Facultad de Ciencias.



¿Cómo ha afectado a la universidad la violencia de encapuchados que se infiltran en las marchas legítimas de los estudiantes?



La autonomía universitaria es el derecho a hacer nuestros programas, a pensarse el país, a desarrollar el conocimiento, a llevar a cabo nuestros programas curriculares. Nuestros campus son espacios para el aprendizaje, para conciertos, para el deporte. Las actividades lúdicas son parte de la formación de los estudiantes. Ahora bien, lo que hacen esos vándalos que vienen de forma externa, la mayoría, y se infiltran, es paralizar todas esas actividades.



El campus es un aula de aprendizaje. Poder tener esas aulas alejadas de la violencia ha sido un trabajo en el que nos hemos focalizado.

De hecho, los líderes estudiantiles han dicho que están en contra de cualquier forma de violencia.



¿Sería buena la intervención de la autoridad?



El problema que tenemos es que cuando se entra de forma indiscriminada se va contra todo el mundo y ahí desafortunadamente siempre hay estudiantes que no tienen nada que ver y que caen en esas redadas. Cuando el Esmad entró a la Universidad de Antioquia fue en contra todos.

En el fondo cuál es el problema: no queremos que los campus sean para la batalla. Si hay tanta inteligencia y son tan pocos los infiltrados por qué tienen que ser los campus los que sufran. Creo que hay otras formas de justicia o de que las autoridades puedan llegar a estas personas que no sea entrando tanques. Desde ese punto de vista hemos defendido que nosotros necesitamos los espacios para la formación integral de los estudiantes.



¿Hablemos entonces de las cátedras?



En el paro pasado hubo varias mesas que creó el Gobierno Nacional para el diálogo con el comité de paro. Este último puso unos puntos que luego fueron tantos que se diluyeron y nosotros en ese momento de las manifestaciones pensamos en que hay que pasar de la protesta a la propuesta y más bien resolver los grandes problemas nacionales.



Por eso planeamos un total de seis cátedras sobre reforma tributaria, reforma pensional, el problema ambiental, problemas agrarios, la paz para pasar la página de la guerra, el derecho a la salud y a la equidad. En estas, primero, se socializa el problema y luego se concretan propuestas. La tercera etapa de las cátedras van a estar dirigidas a escribir y publicar las propuestas desde la academia para que todo el país las puedan ver.



¿Son de entrada libre?



Sí, con una inscripción previa. También van a ser por streaming.



¿Ya empezaron?



No. Serán a partir de la segunda semana de marzo.



¿Qué otros proyectos vienen para la universidad?



Hemos trabajado mucho el tema del fortalecimiento de las universidades públicas y a formar integralmente a nuestros jóvenes, con vocación de trascendencia, desde el ser no desde el tener con vocación de trascendencia con conciencia social.



