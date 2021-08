Viaje a las entrañas del 'Sanber', peligroso y olvidado barrio de Bogotá 

En las calles y ruinas del barrio San Bernardo están grabando una película. O un documental, en el sentido estricto de la palabra.



El director, productor, camarógrafo y todo lo demás es Luis Carlos Ayala, un fotógrafo independiente; los protagonistas son los habitantes del barrio, todos los que se quieran sumar, desde el consumidor de drogas y el que se dedica a la delincuencia, pasando por trabajadoras sexuales, hasta los adultos mayores que viven en medio del caos; y el ‘set’ es el ‘Sanber’, ese barrio del centro de Bogotá que, salvo algunas casas de interés patrimonial, desaparecerá para siempre. En los próximos años terminará de ser demolido para dar paso a un plan parcial. Y de esto no quedarán sino las fotos, la película (o el documental) y sus protagonistas deambulando por la ciudad.

Ayala aún no revela la trama de este trabajo que lleva haciendo por cerca de año y medio en el barrio. Lo que sí hay son varios videos y fotografías en su cuenta de Instagram (@luiscarlosa85) que son piezas de una historia que se arma a retazos: se va a llamar ‘Sanber, vivencias de un bajo mundo’ y ya tiene su eslogan: ‘Historias del tercer mundo, para explicarle al tercer mundo cómo se vive en una parte del tercer mundo’.

Luis Carlos Ayala ha retratado los efectos de las demoliciones en el barrio, pero también el mundo del consumo de estupefacientes. Foto: Luis Carlos Ayala

Así comenzó todo

“Cuando era pequeño, un tío mío manejaba buseta y pasaba por la carrera 10.ª, por el ‘Sanber’, por lo que era el Cartucho. Me acuerdo de que él saludaba a habitantes de la calle, se bajaba en los semáforos, tomaba tinto. Y yo veía todo el barrio, entonces empezó una fascinación”, cuenta Luis Carlos, y agrega que duró cerca de cuatro años tratando de entrar. No fue fácil, mucho menos con una cámara. Pero en febrero de 2020, el infierno le abrió las puertas.



“Descender al infierno quita el hambre, el sueño y deja una sensación de vacío. Descender al infierno en medio de una pandemia con el riesgo de contagiarse, de enfermar. Porque sí, no somos superhéroes, ni mucho menos, pero es necesario contar eso que siempre ha estado ahí, en este mundo que vive una pandemia constante”, escribió Luis Carlos una de sus entradas de Instagram, y esa es la descripción perfecta de los primeros días de fotos.



Las primeras imágenes del San Bernardo hechas por Ayala retratan cómo allí se vivieron los primeros meses de pandemia, los más duros, cuando Bogotá parecía una ciudad fantasma. Luis Carlos llegaba al barrio no solo con cámara y micrófono en mano, sino con mercados y ayudas. Y la gente lo agradeció.



“Estas cositas que ustedes traen son bendiciones. Aquí, la mayoría de las personas que conviven en el barrio son habitantes de la calle que viven del rebusque, de las ventas ambulantes. Como hay otras que viven de la delincuencia... y hasta yo lo he hecho. La verdad... qué bueno sería un cambio”, dice la voz de uno de los habitantes del ‘Sanber’ en un video publicado en marzo de 2020.

De visita en visita, se fue construyendo confianza. “Eso fluye y todo se va dando. Ellos ven que uno no va con ánimos de juzgar ni con ánimos de artista o fotógrafo. Creo que también se trata de entender que las personas sencillamente necesitan que las escuchen”, dice Ayala, y asegura que la idea inicial nunca fue un documental. Al principio, solo eran fotos en medio formato hechas con una Hasselblad 500, en 35 mm y en digital, pero luego el mismo barrio le pidió dar el salto.



“¿Y por qué no hacemos una película?, le dijo un día un habitante del ‘Sanber’ a Ayala. “Yo le dije a Alejandro que no sabía hacer películas, pero que podíamos intentarlo. No sé si va a quedar bien, dentro de los cánones del cine, pero sí es un ejercicio muy sincero”, dice el fotógrafo. Y da una pista de cómo podría ser este documental: “Mi mayor referente es En el cuarto de Vanda, un documental de Pedro Costa. Él se mete en Fontainhas, un barrio en Lisboa, que es como lo que fue nuestro Cartucho”.

Facebook Twitter Linkedin

Sanber, Memorias de un bajo mundo Foto: Luis Carlos Ayala

¿Por qué?

El trabajo de Ayala está orientado a retratar otro rostro de Bogotá, el de los olvidados, al que la sociedad les ha dado la espalda.



“Esto ha sido bien bonito en medio de lo terrible. Un día Carlos (un habitante del ‘Sanber’) me decía que yo por qué hacía esto. Entonces me conseguí imágenes de un libro de Jacob Riis (fotoperiodista) que se llama Cómo vive la otra mitad. Riis lo hizo en los años 80 del siglo XIX, y se dedicó a ir a los pagadiarios y a esos hoteles donde vivían los pobres de ‘esa otra’ Nueva York. Yo le mostraba eso a Carlos y le decía: ‘Ustedes son esta otra mitad’ ”, narra Ayala.



Pero esto no es Fontainhas ni la Nueva York de finales del siglo XIX, esto es el San Bernardo, un barrio de la localidad de Santa Fe ubicado entre las carreras 10.ª y Caracas y las calle 1.ª. y 6.ª y que, de cierta forma, es uno de los herederos del Cartucho y el Bronx.

Yo le mostraba eso a Carlos y le decía: ‘Ustedes son esta otra mitad’ FACEBOOK

Si uno cruzara los mapas de calor de delitos de alto impacto registrados por la Secretaría de Seguridad, tendría que aquí se cruzan de manera especialmente fuerte los reportes de movimiento de narcóticos, riñas y hurto a personas.



Pero San Bernardo es también el hogar de los siempre ignorados. Según el diagnóstico del Plan Parcial, 53 por ciento de los hogares son arrendatarios y hay un proceso de abandono de inmuebles de propietarios tradicionales y un mercado informal de opciones vivienda. “La población residente es en su mayoría vulnerable, estratificada por Sisbén en nivel cero y uno”, reza el diagnóstico, e identifica alguna de las problemáticas del barrio: la falta de oportunidades de la población desplazada que llega, la poca atención al habitante de la calle y falta de control sobre “actividades deteriorantes”.



San Bernardo es tierra de nadie y, pronto, lo que hoy conocemos desaparecerá en buena parte del mapa. Y Ayala ya retrató el principio de ese fin.



“La Estrategia del Caracol es una de las películas colombianas que más admiro, siempre había querido hacerle un homenaje. Y, así como en la película, en el ‘Sanber’ hay un proceso de desalojo, de expropiaciones y demoliciones que, en la pandemia, amenazaban seguirse haciendo. Una persona del barrio pintó la frase ‘Ahí tiene su hp casa para la cuarentena’. Pensamos en hacer la foto y un habitante del barrio se sentó ahí y dijo: ‘Mmm. Así me pongo yo cuando no tengo para pagar el diario y sé que me van a sacar del barrio’ ”, narra Ayala sobre esa foto que publicó en abril de 2020 y fue uno de los abrebocas del remolino de imágenes que venían en camino.

Con banda sonora propia

En las fotos y videos que ha hecho Ayala hay drogas, pipas, cuchillos y locura. Pero también, otros rostros: trabajadoras sexuales, emboladores, una pareja de adultos mayores que viven de las ventas de un puesto de fritanga en el parque del barrio y hasta una poetisa.



Todos, en el documental, podrían moverse al ritmo de los versos que los mismos protagonistas han ido componiendo.



“Un día estábamos grabando y fue como ‘improvísese algo sobre tal tema, aquí, ya’. Y salió. Entonces esto va a tener música improvisada por ellos mismos”, cuenta el fotógrafo.



“No somos vagabundos.

Nosotros salimos de la vida a lo mal hecho (...).

Este es un respeto (sic) para todos los que aquellos (sic) no entren en los vicios

Y no se metan en camisa de 11 varas ni en problemas,

Solo luche y regrese a su casa

Abrace a su familia y a sus hermanos

Y evítese todo esto

Porque aquí no encuentra nada bueno”, canta uno de ellos en los videos"





Ahora se espera que a estas voces se sumen otras, quizá más conocidas, pero que también pasaron por estas calles o al menos se inspiraron en ellas. Uno de los más recientes videos publicados en la cuenta de Instagram de Ayala revela la participación de artistas como Realidad Mental, Todo Copas, Loko Kuerdo, Selene y Dila Mc. Ayala ha conversado además con grafiteros como DJLu, Toxicómano y Skore y con directores de cine como Carlos Zapata (de Las tetas de mi madre). Sueña, además, contar con el escritor Mario Mendoza y su visión desde la literatura de ‘la otra Bogotá’.

Ayala no sabe cuándo termine la realización del documental, pues este, de cierta manera, tiene vida propia: los protagonistas vienen y van, unos nuevos llegan y otros desaparecen por temporadas. Solo tiene claro que el estreno será allí, en el ‘Sanber’. “Me parece lo más justo. Luego veré qué pasa. No pretendo nada, quizá no llegue a salas”, dice. Pero lo que sí tiene claro es que esto no es pornomiseria.



“Cuando publiqué las primeras fotos me empezaron a dar mucho palo, que pornomiseria y que tales. Yo me sentí mal. Fui al ‘Sanber’ y les mostré las fotos y les dije: ‘Ustedes se sienten pordebajeados, victimizados... ¿se sienten mal de alguna forma porque yo haya publicado estas fotos?’. Y ellos se rieron. Me dijeron: ‘Pero si es que así vivimos. ¿Qué tiene de malo?’ ”, cuenta entre risas Ayala, y remata con una cita del icónico fotógrafo Sebastião Salgado en una entrevista a El País: “Hubo quien dijo que Salgado hacía estética de la miseria... ¡Meu cu! Yo fotografío mi mundo, soy una persona del tercer mundo”.

Facebook Twitter Linkedin

Sanber, Memorias de un bajo mundo Foto: Luis Carlos Ayala

¿Qué va a pasar con el barrio?

La Empresa de Renovación Urbana (Eru) adelanta los preparativos para que la Constructora Las Galias desarrolle el Plan Parcial San Bernardo Tercer Milenio. Allí quedará un proyecto inmobiliario con 3.946 vivienda de interés social, un Centro Felicidad (CEFE) y espacio público mejorado con alamedas, ciclorrutas y parques.

Hoy, se adelanta la gestión predial: según la ERU, el proyecto involucra 340 predios, de los cuales se han demolido 300. Se espera que eso termine en marzo de 2022 y, entonces, se iniciará con el proceso de licencias de urbanismo.

ANA PUENTES

En Twitter: @soypuentes