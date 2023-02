Fetish in Wonderland prometía ser una fiesta electrónica inolvidable. Y lo fue, pero no por las razones que se esperaría. Dos jóvenes resultaron muertos tras sufrir paros cardiorrespiratorios y aunque el club Studio 64, donde se realizó el evento, se pronunció lamentando los hechos, la empresa organizadora Metamorphosis no lo ha hecho; de hecho, desactivaron los comentarios en sus redes sociales.



Esta misma empresa estuvo detrás de un evento realizado el año pasado, en el que también ocurrió una muerte. Su respuesta fue cambiarse el nombre y seguir adelante.

Pasados cuatro días, uno de los DJs que conformaban el cartel habló. Se trata del parisino OMAKS, quien decidió no publicar ninguna fotografía o video del evento por respeto a los fallecidos.

El DJ es de origen francés. Foto: Instagram: @metamorphosis.bogota

“Las muertes de Miguel y Arles siguen siendo hechos extremadamente duros y dolorosos que la escena colombiana vive por segunda vez en mi presencia (el 2 de julio falleció una persona, con el mismo organizador, bajo el nombre de un colectivo diferente). Por la presente envío todos mis pensamientos y coraje a su familia y parientes”, dice el comunicado.



OMAKS lanzó un mensaje dirigido a tal empresa, señalando que espera que se hagan responsables por lo sucedido: “Planear fiestas en condiciones tan insoportables es peligroso e inaceptable (calor extremo, sin aire acondicionado, abarrotado y sin salida de emergencia, sin acceso gratuito al agua, botellas de agua caras, etc.)”, empezó diciendo, lo que coincide con otros relatos de asistentes, quienes afirmaron que gotas de sudor caían sobre los equipos. “El calor era insoportable tanto para los artistas como para el público. Quiero poner énfasis en estas condiciones INACEPTABLES E IRRESPETUOSAS”.



Así mismo, se dirigió a los promotores para pedirles que no fueran ‘codiciosos’, más bien coherentes al ofrecer el número de boletas que el aforo permite y al garantizar condiciones de seguridad y bienestar, algo tan simple como “permitir siempre el libre acceso al agua para rellenar botellas”.



Finalmente, prometió volver a Colombia no sin antes asegurarse de revisar los antecedentes de las personas con las que trabaja: “La aventura entre nosotros no ha terminado mis ravers colombianos”.

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMA HORA