Sigue siendo un misterio el ataque sicarial que acabó con la vida de Juan David Zorro Granados, más conocido en el mundo de la música como David Fox, DJ Fox o DJ Zorro.

Por ahora se sabe que era un publicitado profesional que solía informar sobre los eventos en los que participaría a través de sus redes sociales, así como sus viajes a México, Panamá y Estados Unidos.

Este mismo hombre fue sorprendido cuando salía de su trabajo el día miércoles 15 de febrero, a eso de las 5:15 de la mañana. Justo en la calle 23 con carrera 16 fue atacado por un sicario.

Facebook Twitter Linkedin

Juan David Zorro tenía 35 años. Foto: Archivo particular

Fuentes de la Policía Metropolitana de Bogotá dijeron que era bastante conocido en la zona y que hacía reemplazos en varias discotecas y bares del sector. Fue un hombre que se movilizaba a pie quien se acercó al artista para dispararle.

El caso lo asumieron investigadores del Cuerpo de Investigación Criminal (CTI) de la Fiscalía. Este miércoles durante el día se realizaron varias entrevistas y se comenzaron a rastrear las imágenes captadas por las cámaras del sector.

Se presume que el hombre vivía en el sector de Cedritos, en la localidad de Usaquén y que se desplazaba en horas de la noche hacia sus sitios de trabajo o donde tuviera presentaciones. A veces eran en discotecas conocidas u hoteles en diferentes sectores de la capital.



Muchos de sus amigos no pueden creer que este hombre haya sido asesinado. “Le doy tantas gracias a la vida, pude compartir la última noche contigo. Fuiste mi mejor consejero, mi apoyo. El hombro donde pude llorar y hablar. Me enseñaste el buen camino en el gremio. Si no hubiera sido por ti, no hubiese tenido tanto respeto por los demás. Siempre me tendiste la mano”, dijo Lyna Beat en sus redes sociales.

Facebook Twitter Linkedin

Juan David Zorro Granados. Foto: Archivo particular

“Descansa en paz brother DJ David Fox. No las creo. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Los DJ estamos de luto otra vez”, dijo Esteban Ochoa. Muchos artistas del gremio no habían terminado de lamentar la muerte de Valentina Tres Palacios y ya están despidiendo a otro DJ asesinado con violencia extrema.



Otros como Iván Ramírez están solicitando ayuda para que aparezcan personas que tengan información sobre el atacante. “Solicitamos información a testigos de lo ocurrido, tenemos que ayudar a esclarecer este acto repugnante ¡Justicia!”.

Las cifras de sicariato comienzan a preocupar este año. Con corte al 13 de febrero de 2023 ya se han registrado en Bogotá 32 casos, según análisis del CTI de la Fiscalía.

Carol Malaver

Subeditora Bogotá

carmal@eltiempo.com