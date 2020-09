Crónica de un caos, el día que Bogotá rechazó la brutalidad policial

El caos que se vivió en Bogotá este miércoles 9 de septiembre, empezó en la madrugada, en el barrio Santa Cecilia de Engativá, cuando dos uniformados que aún no han sido identificados, agredieron hasta causarle la muerte al abogado y taxista Javier Ordóñez, en un acto que indignó al país.

En horas de la mañana, el rechazo aumentó en redes sociales con los reportes de medios de comunicación, pero principalmente por el video que grabó un amigo de la víctima, y que mostraba a dos policías de la Metropolitana inyectándole por todas partes descargas de un taser al hombre de 44 años, que rogaba para que lo soltaran.



"Por favor, ya, por favor".



Rápidamente la indignación digital por este suceso escaló, y varias tendencias se establecieron rechazando la muerte de Ordóñez. Los relatos de los familiares sobre los dramáticos momentos que vivió el abogado, y las dudas que surgieron sobre lo que pasó en el CAI Villa Luz, a donde lo llevaron, pese a que habían dicho que lo trasladarían a la URI de La Granja, y de donde salió moribundo hacia al hospital Santa María del Lago, motivó a algunas personas a saltar de las redes sociales e invitaron a plantones y ´cacerolazos´.



"Esto es inaceptable, el abuso policial es inaceptable, desde la Alcaldía hemos pedido al interior de la policía, que es una entidad nacional, que se tomen medidas de fondo", decía la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a través de su cuenta de Twitter, en un video en el que además explicaba que iba a liderar la mesa distrital de Derechos Humanos.

Desde @Bogota rechazamos el abuso policial.

Presidiré la mesa de DDHH y Convivencia Distrital para que en conjunto con @PGN_COL @DefensoriaCol logremos una reforma seria al interior de la Policía, que no puede quedarse en excusas de manzanas aisladas ni anuncios de investigación. pic.twitter.com/PlaqDInrz3 — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) September 9, 2020

Sobre el mediodía, ya empezaban a llegar algunos ciudadanos al CAI Villa Luz, que era custodiado por pocos policías. No obstante, entrada la tarde el mensaje que rondaba en redes sociales era el de manifestarse en el CAI más cercano. Cuando cayó la tarde, funcionarios de la Fiscalía, que asumió la investigación por la muerte del abogado, llegaron a inspeccionar el sitio.



No obstante, las instalaciones de este centro policial empezaron a ser vandalizadas, y cientos de personas llegaron al lugar. El vehículo de la Fiscalía también fue atacado. Los uniformados trataban de impedir que afectaran el CAI. Sin embargo entrada la noche, como si se tratara de un interruptor, se desataron los ataques de los ciudadanos indignados.



Mientras esto ocurría, mientras los vecinos de Ordóñez rechazaban su muerte, banderas con los rostros de Dilan Cruz, Ánderson Arboleda y muchos más, empezaron a ondear en otros puntos no solo de la ciudad, sino también en otros lugares del país.



La mesa de Derechos Humanos que lideró la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, terminó siendo el espacio en el que la mandataria llamó a la calma, dados los brotes de violencia que empezaban a surgir. Pero también hubo pronunciamientos de organizaciones de Derechos Humanos, que denunciaron constantes abusos policiales.

Se supo que en la capital del país, hasta el 9 de septiembre, iban 137 denuncias por presuntos excesos de la fuerza por parte de miembros de la Policía de Bogotá. Con esto, López dijo que estas conductas no eran casos aislados. Tampoco manifestó que fueran sistemáticos, pero sí recurrentes.

Las protestas se extendieron por varias zonas de la ciudad. Foto: Nestor Gómez. EL TIEMPO

Voces políticas avivaron en redes sociales el sentimiento de insatisfacción que en las calles rápidamente pasó de la protesta pacífica a verdaderos escenarios de terror. Se empezaron a viralizar videos de ataques brutales a policías por hordas de manifestantes, y del mismo modo se conocían imágenes de uniformados disparando sus armas de fuego contra los ciudadanos.



"Así como condenamos el abuso policial también condenamos la violencia y vandalismo por parte de algunos manifestantes. El abuso y la violencia NO se soluciona con más violencia. Es en estos momentos donde debemos aferrarnos a la Constitución y movilización ciudadana pacífica", manifestaba la alcaldesa, quien veía venir lo que podría pasar, y trataba, sin éxito, calmar las aguas.



A la medianoche Bogotá ya era un caos. Reportes en Usaquén, Engativá, Suba, y otras zonas de agresiones violentas, de asesinatos, de buses incinerados, de CAI destrozados, motos, camionetas de la institución quemados.



En los barrios, como por ejemplo Arborizadora Alta, de Ciudad Bolívar, organizaciones sociales y ciudadanos denunciaron agresiones, como Andrey Téllez, un líder social, quien apareció herido en la madrugada de este jueves 10 de septiembre después de ser ingresado al CAI de este sector.

Con todo respeto @LuisErnestoGL esto no es "presunto". Esto es EVIDENTE ABUSO POLICIAL. Exigimos investigaciones serias y contundentes. Celeridad y sanciones. Pero sobre todo que ejerzan como comandantes de la Policía. pic.twitter.com/Hof008c341 — Luis C Montenegro A (@LuisCarlosDNHTA) September 10, 2020

El saldo de esta jornada es desalentador. Siete muertos, cinco en Bogotá y dos en Soacha, 140 heridas, 97 policías, 81 en Bogotá, tres en Soacha, y tres en Madrid. A la vez, son 53 los civiles heridos, en su mayoría con "elementos contundentes".

"El balance da cuenta de la atrocidad del vandalismo, de la atrocidad de la violencia que tuvo lugar el día de ayer, este balance enluta a la sociedad toda vez que cobro vidas humanas, enluta a la sociedad toda vez que dio lugar a la afectación a los bienes públicos que están al servicio de la ciudadanía", afirmó en rueda de prensa la mañana de este jueves el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.



Finalmente, la alcaldesa de Bogotá se manifestó sobre lo ocurrido anoche.



"Anoche estuve en la MEBOG desde las 8:45pm hasta la 1:30am coordinando PMU Distrital. Nadie dio orden de usar armas de fuego, mucho menos de manera indiscriminada. Pero tenemos evidencias de varios lugares donde así ocurrió. Estamos reconstruyendo hechos con víctimas y familiares", manifestó.

