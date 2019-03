Cara a cara por la calidad del aire en la ciudad

En menos de dos meses, Bogotá ha vivido tres emergencias ambientales por culpa de la calidad del aire. Aunque la más reciente, que se decretó este jueves, no contempló medidas como el pico y placa extendido a fin de semana para vehículos particulares, sí puso en cuestión la forma como las autoridades han enfrentado la crisis.



El secretario de Ambiente, Francisco Cruz, insiste en que “cada emergencia tiene causas particulares y proyecciones propias. Por eso, evaluamos cada una para decretar órdenes restrictivas o preventivas”.

Además, asegura que se trabaja paralelamente en medidas permanentes guiadas por el Plan Decenal de Descontaminación del Aire (2010-2020). “Hemos cerrado 79 fábricas que incumplen la norma; contratamos una flota de TransMilenio Euro V con filtro y Euro VI de gas que llegará en junio; y mantenemos restricción de camiones de más de 7 toneladas por la calle 13 desde el río Bogotá hasta la avenida Boyacá de 6 a 8 de la mañana”.



Sin embargo, académicos y expertos en el tema cuestionan la gestión de esta administración en el manejo de la crisis.

Salvados por la lluvia

“Improvisan con el manejo de puntos agudos. No hay una política que cree una respuesta organizada”, critica Mauricio Ángel, doctor de la Universidad Nacional. Y agrega que las emergencias se levantan, principalmente, por condiciones meteorológicas, es decir, por lluvias. Pero el problema, de fondo, no se soluciona.



Esto lo admite el Secretario. De hecho, este sábado, la entidad distrital ambiental comunicó que estas condiciones en las últimas horas “ayudaron a mejorar en un 35% la calidad del aire en la capital”.



Según el reporte, la disminución en la intensidad de vientos en la Orinoquía, permitió que lloviera y se redujeran quemas e incendios. Así, indican, bajaron los niveles de material particulado en Bogotá.



Para Ricardo Morales, del centro de Investigaciones en Ingeniería Ambiental de la Universidad de los Andes, esto demuestra que la calidad del aire es precaria. “A menos que se implementen políticas serias de mediano y largo plazo, no veremos una mejora significativa y reviviremos estas emergencias año tras año”, critica.



Ahora, técnicamente sí hay un plan para trabajar. Desde 2011, la capital tiene un Plan Decenal que, para 2020, debía entregar una ciudad preparada para responder a la polución en la urbe. Pero la percepción de su manejo es variada.

Mónica Espinosa, coautora del Plan, reconoce que “entre las medidas que sí se aplicaron está la prohibición de motos de dos tiempos, y de manera muy parcial, la implementación del SITP. En fuentes fijas, se ha avanzado en reubicación de ladrilleras y transformación de carbón a gas natural”. Pero, varios elementos no se implementaron e, incluso, fueron derogados por el decreto 335 de 2017.



Su autor principal, Eduardo Behrentz, vicerrector de la Universidad de los Andes, cuestiona su aplicación: “Tiene esa receta que han usado otros países y que aquí no ha habido la voluntad política para implementar: combustibles de calidad, filtros para diésel y control de fuentes industriales”.



“Fue un trabajo de varios años hecho con todo el rigor por expertos de larga trayectoria y luego no pasó nada en las últimas dos administraciones en términos de implementación, agrega”.



Este plan contempla cinco puntos:

Transporte público sostenible: con una implementación del 100 % el SITP. Actualmente, esta va en 58 %.

Obligar el uso de tecnologías de control de emisión para vehículos diésel de carga pasada: “La norma debe existir en Bogotá en ausencia de una norma nacional. No hemos dado ningún paso importante en el tema”, apunta Behrentz.

Controlar fuentes industriales: A esto, Cruz responde que la secretaría ha hecho 79 cierres.

Disposiciones para motos.

Promoción de combustibles limpios para la industria.

“Lo que evidencian estas emergencias es que, en ausencia del Plan, el aire va a seguir contaminado y las alertas van a verse de forma más reiterada y agravada”, remata Behrentz.

Los puntos calientes

La última emergencia fue relacionada por la Secretaría con la influencia de incendios y quemas en Colombia y Venezuela: “esto produce material particulado que viaja por corrientes de vientos hasta la ciudad. El fenómeno aumenta entre enero y marzo”, dice Cruz.



En esto, Ricardo Morales coincide: “Hay momentos muy específicos en los que es posible que quemas lejanas impacten ciudades como Bogotá, Medellín y Bucaramanga. Ahora estamos midiendo esta contribución para entender la dinámica de calidad del aire en el país”.



Pero ¿quién responde por estas causas externas de la crisis? Néstor Franco, director de la CAR, afirma que aunque las quemas controladas deben ser supervisadas por las autoridades municipales y ambientales, lo clave es lograr un cambio en los ciudadanos”. Franco afirma que muchas de estas prácticas son ancestrales en las regiones y se deben reemplazar con alternativas sostenibles.



Morales, sin embargo, apunta que “el aporte de las emisiones locales de la ciudad son mucho mayores que aquellas provenientes de puntos calientes”.



“Las quemas e incendios en Colombia y Venezuela no deberían usarse como un agente distractor. La causa de la crisis es la ausencia de control de emisiones en lo vehículos diesel y en las industrias”, indica Beherentz.



Se le consultó, precisamente, al secretario de Ambiente por la implementación de los filtros en vehículos a diésel y esta fue su respuesta. “Se probó ponerlos en motores viejos y se dañaron. Supimos que en California y Chile tampoco sirvió y dejamos el programa en evaluación”.

Néstor Rojas, director de investigación de calidad del aire de la Universidad Nacional, refutó la afirmación del secretario e insistió en los beneficios que trajo la técnica a California y Santiago de Chile. Incluso, remitió a EL TIEMPO un estudio de la Universidad de California que mostró una reducción de contaminantes en un 54,11 %.



Entre otras medidas sugeridas por investigadores está controlar la resuspensión de polvo y poner en cintura a los transportadores de carga y rutas escolares.



Cruz respondió que algo se trabaja en estas áreas y que se ha solicitado apoyo de la ciudadanía en prácticas de ecoconducción: “que los conductores de camiones, por ejemplo, apaguen el auto cuando esté detenido. O que la gente le cumpla a la revisión técnico-mecánica”. El llamado es, en general, a una colaboración a la ciudadanía



El director de la CAR también llama la atención sobre la responsabilidad repartida: “Hay que llegar a un punto medio donde todos hagamos un esfuerzo. No se les puede cargar la plena responsabilidad a las instituciones o a la gestión privada”.

Las metas del Plan Decenal deben cumplirse el próximo año. Foto: EL TIEMPO

Cuestión de salud

“De haberse cumplido a cabalidad el Plan, no estaríamos pagando consecuencias en salud”, apunta Luis Jorge Hernández, experto en salud pública y profesor asociado de la universidad de los Andes. Según Hernández, de seguir a este ritmo, se verían enfermedades respiratorias a corto plazo; a mediano, afecciones cardiovasculares; y, a largo, aumento de mortalidad.



Desde ya, este académico advierto sobre dos indicadores preocupantes “aumentaron las consultas en las salas Enfermedad Respiratoria Aguda (ERA) que atienden niños menores de cinco años o enfermedades respiratorias. Los casos consultados por bronquiolitis leves o moderado han aumentado entre un 5 y un 20 por ciento”.

ANA PUENTES

Redacción Bogotá