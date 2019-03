Buscan a 100.000 pobres para vincularlos a programas sociales

Con visitas puerta a puerta para verificar su condición de vulnerabilidad, la Alcaldía de Bogotá comenzó a buscar a las 100.000 personas más pobres de Bogotá para vincularlas a los programas sociales de las entidades del Distrito.



Según la Administración Distrital, la estrategia se puso en marcha para enfrentar la pobreza extrema, en particular en lo que el Departamento Nacional de Estadística (Dane) denomina pobreza multidimensional, que se relaciona con los asuntos de educación, salud, condiciones de la niñez y la juventud, el trabajo, el acceso a servicios públicos y condiciones de la vivienda.

Se trata de unos 25.000 hogares que están en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Tunjuelito y Usme, que fueron identificados cruzando las bases de datos de todas las entidades de la ciudad, incluidos los listados del Sisbén.



Ese ejercicio permitió identificar que hay hogares en condiciones de vulnerabilidad en la ciudad que no están vinculados a los programas de ayuda del Distrito, en algunos casos porque ignoran cómo hacerlo.

La búsqueda la lidera la Secretaría de Integración Social, apoyada por Planeación Distrital, con visitas domiciliarias, en las que se caracterizarán las principales necesidades de los nuevos hogares que no están siendo atendidos por los servicios oficiales. “En estas visitas estamos evaluando cuál es el tipo de atención que necesitan de acuerdo con sus condiciones de vulnerabilidad”, informó la secretaria del sector, Cristina Vélez.

Según la máxima cabeza de Planeación, Andrés Ortiz, la encuesta multipropósito aplicada en el 2017 mostró que la pobreza multidimensional en Bogotá se redujo de 5,9 a 4,85 por ciento entre el 2016 y el 2017.



La Alcaldía atribuye la reducción a acciones como el mejoramiento de viviendas, la reducción del trabajo infantil, la prevención y atención en maternidad y paternidad tempranas y la modernización de la atención en salud, entre otras.

“La primera estrategia que estamos adelantando para reforzar la lucha contra la pobreza es buscar estos 25.000 hogares vulnerables. La segunda tiene que ver con la dinámica económica, haciendo una intervención muy fuerte a través de las obras civiles que nos permiten generar muchos empleos”, explicó el alcalde (e), Raúl Buitrago.



Según el funcionario, por cada billón de pesos que se invierte en infraestructura se generan 9.300 empleos directos y 6.600 indirectos, en total 15.900.

Por eso, la Administración espera que en los próximos años la cifra total llegue a 495.000 (289.000 directos y 206.000 indirectos), gracias a los 40 billones de pesos que se dejarán contratados para grandes obras de infraestructura.



Vélez comentó que hasta la fecha han contado 18.000 de los 25.000 hogares que tienen como objetivo y que hay 4.700 que no han aceptado la visita de los funcionarios del Distrito. “Son de la lista del Sisbén y lo hacen por varias razones: manifiestan no tener tiempo para recibir la visita, no confían en la información o simplemente no les interesa”, contó la funcionaria.



“Estamos trabajando con ellos para que efectivamente lo hagan (recibir la visita), porque lo que estamos haciendo es llevándolos a los servicios sociales del Distrito que necesitan, es decir, acercando a esas personas a la oferta institucional que les pueda ayudar a superar la vulnerabilidad, que puede ser desde un cupo en un jardín para un chiquito de 3 años, un apoyo económico para una persona mayor, hasta conexión en las rutas de empleabilidad o conexión con los programas de educación”, afirmó.

La finalidad de la encuesta es conocer cuáles son las necesidades de los hogares vulnerables. Foto: Secretaría de Integración Social Funcionarios de la Alcaldía visitando los hogares puerta a puerta. Foto: Secretaría de Integración Social

Acciones concretas

Según la Alcaldía de Bogotá, acciones como las siguientes han ayudado a combatir la pobreza del 2016 al 2018:



Vivienda: 61 barrios legalizados, 29.991 viviendas de interés social en construcción y 2.000 mejoramientos de vivienda.

Niñez y juventud: 87.000 niños y niñas menos en trabajo infantil y 184.000 atendidos en la Ruta Integral de Atenciones en primera infancia.

Salud: modernización física y tecnológica: 31 centros de atención prioritaria en salud (caps).

Presupuesto: entre el 2016 y el 2018 el presupuesto en inversión social ha sido de 7,6 billones de pesos.

‘No saben cómo usar los servicios’

La Secretaria de Integración Social, Cristina Vélez, explicó cómo están haciendo el trabajo.



¿Cómo están llegando a estos 25.000 hogares?

Con un equipo muy grande que conformamos mediante un contrato interadministrativo con la Universidad Nacional. Es un equipo multidisciplinario que va a las casas, a tocar puerta a puerta, a sentarse con las familias y hacer una pequeña encuesta. Hay que aclarar, no es un Sisbén, no sirve para sacar personas de servicios sociales, pero sí para saber cuáles son las necesidades de ese hogar y poder conectarlo con el servicio que requiera.



¿Qué beneficios recibe?

Los beneficios que recibe son un acompañamiento uno a uno por parte de la Secretaría de Integración Social, por este año. Y ojalá sea una política que se mantenga en la próxima administración. Muchas veces estas familias no tienen información para acceder a los subsidios, porque no están conectadas con los líderes de los barrios, que son los que conocen la oferta institucional, y no necesariamente están conectados a las fuentes de información (medios de comunicación).

¿Y los candidatos qué harían con este impuesto?

Ángela Garzón, del Centro Democrático, partido de derecha, y Celio Nieves, del Polo, de la izquierda, hablan sobre sus propuestas frente al tema de la pobreza en Bogotá de cara al debate por la Alcaldía Mayor.

Ángela Garzón, Centro Democrático

Garzón propone ofrecer educación de calidad para reducir la desigualdad. Foto: Nestor Gómez/ EL TIEMPO

“Hay que acabar con las brechas de desigualdad desde el nacimiento, ofrecer a todos los niños, niñas y jóvenes educación de calidad desde la primera infancia. Y entregarles oportunidades a todos para que se formen en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias. Hay que fomentar la generación de empleos”.

Celio Nieves, Polo

Nieves considera que la reducción de pobreza se logra fortaleciendo a las PYMES. Foto: Carlos Ortega/ EL TIEMPO

“Fortaleceremos la educación superior, ofreceremos acceso a empleo, especialmente a los jóvenes, y se establecerán exenciones a empresarios que ofrezcan oportunidades laborales. Fortaleceremos la pequeña, mediana y gran empresa y también formalizaremos a los vendedores informales progresivamente”.

Escasez monetaria viene en aumento

Según un análisis del programa Bogotá Cómo Vamos (BCV), entre el 2016 y el 2017 la pobreza monetaria en Bogotá subió 0,8 por ciento, al pasar de 11,6 % a 12,4 %.

Hoy están por salir las cifras más recientes del Dane, pero con esos datos, Bogotá Cómo Vamos estimó en un millón de pobres con ingresos que no superan los 275.884 pesos. En la ciudad, al igual que en la mayoría de ciudades del país, la pobreza empezó a subir desde el 2015, cuando estaba en 10,5 %.



El informe de Bogotá Cómo Vamos señaló que la desaceleración económica del país, el aumento del desempleo y la informalidad laboral impactan esos indicadores.

En la encuesta de percepción ciudadana del 2018, aplicada entre septiembre y octubre de ese año, el 14 por ciento de las personas se declararon pobres.



BCV recogió estudios que muestran que la pobreza en Bogotá afecta más a mujeres, en particular aquellas que son jefes de hogar, así como a los hogares encabezados por personas que trabajan por cuenta propia, a los desempleados y a los no afiliados a pensiones. Todos ellos experimentan tasas de pobreza superiores al promedio de la ciudad, dice el informe.

Un millón de pobres

Bogotá Cómo Vamos estimó en esta cifra el número de personas con ingresos que no superan los$ 275.884.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Twitter: @BogotaET