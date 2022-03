El Juez tercero de pequeñas causas de Bogotá le ordenó al Distrito garantizar el alimento, agua potable y atención en salud a los indígenas emberá que se encuentran asentados en el parque Nacional, mientras el Ministerio de Interior y la Unidad para las Víctimas organizan el retorno de estas comunidades.



El fallo indica que se le deben garantizar los derechos fundamentales de los 15 pueblos indígenas en un plazo de 15 días (a partir del 4 de marzo) y ordena a la Administración Distrital a realizar una caracterización de las comunidades "que permita focalizar la oferta institucional del Distrito desde el reconocimiento" y aplicar "el enfoque diferencial étnico indígena".



Además, solicita avanzar en el proceso de reubicación dentro del Distrito Capital en un lugar con las condiciones higiénico sanitarias adecuadas en donde se respeten "los usos, costumbres, tradiciones culturales" y no se segregue a las comunidades indígenas.



"El documento indica que se debe seguir suministrando alimentos. Desafortunadamente después de casi seis meses no hemos recibido ningún suministro de alimentos del Distrito. Como lo hemos manifestado antes, todo lo que llega es por la solidaridad de los bogotanos y botanas", señaló Jairo Montañez, líder de la comunidad.



Esta no es la primera decisión de este tipo que se da en el marco de esta crisis. De hecho, a finales de 2021, tras una tutela interpuesta por la Personería en la que este mismo juez ordenó a la Secretaría de Gobierno brindar condiciones de vida dignas a los emberás, el Distrito ofreció cinco espacios para su reubicación: tres coliseos, un edificio de la ERU y la UPI La Florida.



Hasta la fecha los indígenas no han aceptado ninguno, según ellos, por ser espacios en donde "no se garantizan las condiciones mínimas de dignidad humana".

En Las Cruces les dicen no

La semana pasada, los vecinos del barrio Las Cruces, en Santa Fe, se manifestaron en contra de la posibilidad de que un grupo de emberás, asentados en el parque Nacional desde hace casi seis meses, sean reubicadas en el polideportivo del sector.



Toda la polémica surgió a raíz de un documento de la Secretaría de Gobierno en el cual se preveía el traslado de indígenas a este punto. No obstante, el inspector de policía (23) de Atención Prioritaria indicó que el coliseo aún no era apto para la recepción de la comunidad.



“Hace poco se realizó una inversión para arreglar el parque para que ahora lo vayan a utilizar de albergue. Si en el Nacional, que es un sitio representativo de la ciudad, los tienen abandonados, cuando lleguen acá, a un sitio escondido y tan lejos de las avenidas principales, va a ser peor”, señaló Roosevelt Montes, residente del sector.



