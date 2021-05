Distrito, sin dos de sus cabezas por el covid-19

Este mes, dos contagios de covid-19 han convulsionado la agitada agenda de la Alcaldía de Bogotá: el del secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, y el más reciente, el de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.



Grave en una ciudad encendida por actos vandálicos y con un repunte gravísimo de casos de covid- 19 que está por copar las UCI. Escenarios como este plantean una vez más por qué los dirigentes deben estar en la primera línea de vacunación.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá. Foto: Archivo Secretaría de Gobierno

(Le puede interesar: Claudia López, en reposo y aislada por el covid-19)



Gómez estuvo internado en la Clínica Reina Sofía de Bogotá porque tuvo dificultades respiratorias. “Estuve con problemas para respirar, pero con el espíritu en alto. Seguro todo saldrá bien”. Casi una semana después, las extensas jornadas de trabajo y exposición en la calle le pasaron cuenta de cobro a la mismísima alcaldesa de Bogotá no obstante todos sus cuidados.



El viernes anunció que los médicos le habían confirmado que su prueba PCR había tenido un resultado positivo. “Finalmente me enfermé. En este momento todos mis signos vitales se encuentran bien. He sentido malestar y mucho cansancio”.



Dijo que por precaución y cuidado para los otros debe estar aislada. “Quiero reiterarle mi llamado al Gobierno Nacional y al comité del paro para que sin más dilaciones establezcan una mesa de concertación. Es necesario pasar a la construcción de confianza, de concertación económica y social que logre encontrar salidas a esta crisis”.

Pero no son los únicos funcionarios del Distrito que han tenido que padecer esta enfermedad. En agosto de 2020, el secretario de Seguridad y Convivencia de Bogotá, Hugo Acero, reveló en su cuenta de Twitter que, tras una prueba realizada, el resultado era positivo para coronavirus. Tuvo que aislarse durante esos días y trabajar desde su casa.



También hay que recordar que en julio del año pasado el comandante de la policía de Bogotá de ese momento, Óscar Gómez Heredia, confirmó que su prueba de covid-19 había dado positivo. “Estuve cinco días en mi casa, como si nada, pero la situación se complicó y me fui al hospital. Me tomaron una placa y me dijeron que tenía que quedar hospitalizado porque tenía una neumonía severa”, contó en su momento.

Facebook Twitter Linkedin

Secretario de salud Alejandro Gómez. Foto: Archivo particular.

(También puede leer: ¿Su EPS no lo ha llamado para vacunarlo? Acuda sin cita a estos puntos)



En fin, han sido varios los funcionarios que han tenido que dar la batalla para luego retomar las riendas de una ciudad cada vez más convulsionada.



Por ahora, Alejandro Gómez López, secretario Distrital de Salud, asumirá como alcalde encargado durante la recuperación de la mandataria local.



Los mensajes de apoyo no se han hecho esperar y no solo de los amigos, sino de los detractores. “Alcaldesa, cuídese mucho; Bogotá la necesita con buena salud. Un abrazo” , dijo el concejal Carlos Fernando Galán.



El expresidente Álvaro Uribe Vélez también trinó en su cuenta de Twitter. “Es muy repelente conmigo, pero por encima el ser humano; le deseo pronta recuperación a la alcaldesa Claudia López”.



Lo mismo hizo el exalcalde Bogotá Enrique Peñalosa. “Le deseo a la alcaldesa Claudia López una pronta recuperación del covid-19”.



La noticia también fue reseñada por todo los medios nacionales e internacionales, como CNN, por mencionar solo uno.



Y, pese a que la recuperación de estos dos funcionarios es lo más importante en estos momentos, lo cierto es que la enfermedad llegó en uno de los momentos más álgidos de la ciudad.



(Lea: Colombia reporta 530 muertos por covid-19)

El 27,8 % de los casos reportados en Colombia de covid-19 se encuentran en Bogotá. En la ciudad se han presentado 852.988 casos, de los cuales 7.727 fueron confirmados el pasado 13 de mayo 2021.



Las localidades con mayor reporte de casos positivos son Suba, con 15,3 % de los casos de la ciudad (122.960); seguido por Kennedy, con 13,3 % (107.215); Engativá, con 11,3 % (90.949); Usaquén, que presenta el 7,8 % (62.506), y Bosa, con 7,4 % (59.635). Estas cinco localidades aportan el 55,1 % de los casos confirmados en el Distrito. El 5,3 % de los casos se encuentran en estado leve; el 0,1 %, moderado; el 0,2 %, en estado grave. Se han recuperado 784.502 personas (92,0 %) y han fallecido 16.902 (2,0 %).



Del total de casos acumulados, 53,2% son mujeres y la mayor concentración de casos, de acuerdo con la edad, está entre los 20 a 49 años con un peso porcentual de 60,2 %. El 99,6 % de los casos se encuentran en casa; el 0,2 %, en hospitalización general; y el 0,2 %, en unidades de cuidado intensivo (UCI). Del total de unidades de cuidado intensivo destinadas para covid-19, el 94,0% están ocupadas.



(Además: Eln y disidencias, detrás de los ataques en Popayán, Cali y Jamundí)



Y a este panorama, en el que las UCI para atender pacientes graves escasea, se le suma el de una ciudad llena de protestas y plantones en la calles que tienen prácticamente bloquedo el Sistema Integrado de Transporte Público en la capital.



Por ahora, solo resta esperar la pronta recuperación de todos los enfermos.



CAROL MALAVER

Subeditora Bogotá

carmal@eltiempo.com