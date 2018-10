'Nueva sede del Santa Clara en el San Juan no será por APP'

El secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, respondió a las dudas que plantearon concejales en el primer debate en la Comisión de Hacienda, donde se aprobó el proyecto de demoler un edificio del San Juan de Dios para construirle una nueva sede al hospital Santa Clara. Fueron nueve votos a favor y cinco en contra.

La Comisión de Hacienda del cabildo autorizó al Distrito a comprometer ingresos de salud por 432.000 millones de pesos de vigencias futuras (2019-2027) para construir un nuevo edificio.

Entrevista con el secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales.



¿Cuál edificio demolerán?



Está entre la décima y la primera, es una edificación que se hizo en los años 70, que era un centro de salud, y que se hizo adosada, sobre uno de los pabellones de conservación arquitectónica que está en la parte de atrás.



¿Ahí estará la nueva torre?

Sí, un edificio nuevo, con ocho pisos. Serán 320 camas y todas van a estar en habitaciones individuales con baños individuales en un hospital público, que no existe hoy en la ciudad. Y habrá nuevo CAPS frente a la alameda, hacia la Caracas.



¿Será el nuevo Santa Clara?



Sí. El actual Santa Clara es un edificio de conservación, de patrimonio, hecho en pabellones, que no permite ningún tipo de ampliaciones; es muy viejo, obsoleto, que era un centro para la recuperación de tuberculosis a principios de 1900, y por eso lo que hacemos es que lo trasladamos para esta nueva edificación en el San Juan de Dios.



Algunos concejales dicen que harán una APP...



No es una Alianza Público Privada, porque la ley que permite las APP establece que es un mecanismo de vinculación de capital privado a la construcción de obras públicas. Y en este caso concreto del hospital Santa Clara no hay ni un peso de capital privado, todo es dinero público. Se les demostró (a los concejales) que no era una APP disfrazada. Si lo fuera, tendríamos que haber obtenido la aprobación previa del Ministerio de Hacienda antes de ir al Concejo y no hicimos nada de eso, porque no es ni va a ser una APP.



¿Quién contrata la obra?

Quien va a realizar el contrato es la ERU (la Empresa de Renovación Urbana), porque es la propietaria del lote y debe abrir la licitación y supervisar todo este proceso de construcción.



¿Qué tipo de contrato será?



Mediante licitación pública, se paga para que construyan el edificio, coloquen toda la dotación biomédica que cuesta cerca de $ 90.000 millones porque es de última tecnología y se le paga a la persona que construya para que mantenga en funcionamiento el edificio y esos equipos durante cinco años.



¿Y la operación?

La operación la va a hacer el hospital Santa Clara, o la subred centro oriente que hoy es la responsable. Va a ser pública y el hospital sigue siendo público.



Redacción Bogotá