Distrito pide hacer un uso razonable del agua en Bogotá

El Distrito hizo este fin de semana un llamado a la ciudadanía para hacer uso razonable del agua en esta época del Fenómeno de El Niño, para lograr pasar esta situación de sequía sin afectaciones en la prestación del servicio.

“Tenemos el Embalse de San Rafael bastante seco, estamos consumiendo un metro cúbico adicional, a lo que venía siendo el promedio del año pasado. Ese metro cúbico adicional, quiere decir que estamos consumiendo como si tuviéramos 500 mil personas más en la ciudad de Bogotá,” explicó Nathasa Avendaño, gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Por eso el llamado para la ciudadanía a cuidar el agua en esta época seca Es fundamental que entre todas las personas desarrollemos acciones para su cuidado. Conoce aquí algunas recomendaciones:

Recomendaciones:

1. Dúchese máximo en 5 minutos.



2. Use la lavadora con la carga completa.



3. Cierre la llave cuando se cepille o afeite.



4. Revise que los empaques de las llaves, duchas y tuberías no presenten escapes.



5. No lave su carro a chorros de agua, es mejor utilizar el agua en un balde.



6. Recuerde limpiar, al menos dos veces al año, los tanques de almacenamiento para preservar la calidad de agua en tu vivienda.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DEL ACUEDUCTO