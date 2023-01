Este jueves, la alcaldía de Bogotá emitió una respuesta oficial sobre el fallo de la Corte Constitucional que le ordena abstenerse de realizar cualquier acción que impida el cumplimiento de una sentencia de 2013.



Esta sentencia había ordenado la restitución inmediata de la plaza de toros de Santamaría como lugar permanente "para la realización de espectáculos taurinos y la preservación de la cultura taurina".

os recursos públicos y escenarios públicos son para honrar la vida no para apoyar el maltrato y la muerte de animales. FACEBOOK

TWITTER

La Alcaldía de Bogotá señaló que en las últimas horas recibió la notificación del auto de la Corte y que "respeta y acata las decisiones judiciales, aun cuando no las comparta, como en este caso".



“El siglo XXI es el siglo de la vida, no el de la muerte. Los recursos públicos y escenarios públicos son para honrar la vida no para apoyar el maltrato y la muerte de animales”, expresó la alcaldesa Claudia López al conocer el sentido de la decisión.



En el comunicado el Instituto Distrital de Recreación y Deporte señaló que acatará el fallo, pero que presentará una solicitud de aclaración al alto tribunal frente a aspectos relativos al alcance de la decisión.



"Particularmente sobre el hecho de que en Bogotá D.C. se encuentra vigente el Acuerdo 767 de 2020 del Concejo de Bogotá, que ordena a las autoridades distritales no permitir el maltrato ni la muerte de los toros", se lee en el documento.

La sentencia T-296 de 2013

Recordemos que debido a que la sentencia T-296 de 2013 no se ha cumplido, los taurinos interpusieron ante la Corte Constitucional un recurso para que se abriera incidente de desacato contra el Distrito.



Y si bien el alto tribunal rechazó esta solicitud, sí declaró que el “Instituto Distrital de Recreación y Deporte incumplió la sentencia T-296 de 2013, con el proceso de selección abreviada de menor cuantía licitación No. IDRD-STP-CAMEP-092- 2021”.



Según la Corte, dicha licitación no tiene lo necesario para la reanudación del espectáculo taurino en Bogotá porque en sus estudios previos y documentos se solicitó la eliminación de elementos de ese espectáculo taurino como lo son “la vara o pica, las banderillas y la muerte del toro, desconociendo así las órdenes de la Sentencia T-296 y desnaturalizando la actividad taurina”.



Adicional, el alto tribunal asegura que las acciones del Instituto de Recreación y Deporte no conducen a disponer lo necesario para la reanudación del espectáculo taurino en la plaza de toros de Bogotá, como indica el fallo, “sino que han terminado por producir un efecto completamente contrario”.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias