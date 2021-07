‘Lo peor de este tercer pico tan largo ya pasó’ Claudia López

El tercer pico de covid-19 en la capital fue uno de los más prolongados en lo corrido de la pandemia, lo que ha generado presión sobre el sistema hospitalario.



La Alcaldía de Bogotá hizo entrega de un balance de las condiciones epidemiológicas de la ciudad en medio del primer mes de reapertura de casi todos los sectores económicos. Para la alcaldesa la alta tasa de contagios se presentó por las aglomeraciones que hubo en el marco de las movilizaciones sociales y no por la apertura del sector productivo.

​La alcaldesa Claudia López indicó que los indicadores de salud relacionados con el tercer pico de la pandemia están empezando a disminuir. "Lo peor de este tercer pico tan largo ya pasó", dijo. La ciudad empezó este pico con jornadas de restricciones como el esquema de cuatro días de actividad y tres en casa, pero luego llegaron las jornadas de movilizaciones que generaron más movilidad en las calles.



"Por muchas razones se rompió el pacto de cuidado. Eso tuvo un incremento desde mediados de mayo, el pico llegó las primeras semanas de junio y ya lleva dos semanas bajando", explicó López.

La mandataria también expresó que la ruptura de ese pacto de cuidado se vio reflejado en las cifras de fallecidos, donde se llegó a tener 169 en un solo día. No obstante, ha habido dos semanas de descenso en este indicador.



"El contagio se causó a lo largo de todo mayo. Íbamos a tener dos semanas muy difíciles y luego empezó a bajar. Eso demuestra que lo que agravó la situación fueron siete semanas de aglomeraciones si cuidado, en cambio haber abierto la ciudad a partir del 8 de junio no tuvo un efecto adicional de rebrote", dijo la alcaldesa.



A pesar de que la ciudad sigue en medio del proceso de reapertura económica, los indicadores epidemiológicos siguen bajando. Para el Distrito esto se explica porque tanto en casa, como en espacios laborales se tienen cuidados como el uso del tapabocas o cuidado en la ventilación.

¿Cómo va la vacunación?

La alcaldesa sostuvo que la ciudad superará este jueves cuatro millones de dosis aplicadas. Esto significa que el 44 por ciento de la población haya recibido primeras dosis y el 30 por ciento el esquema completo de vacunación.



Por el avance en el plan de vacunación, el número de muertes diarios en algunos grupos poblacionales ha disminuido. En la población de 70 años y más se disminuyó el riesgo de mortalidad porque más del 70 por ciento está vacunado.

¿Se abrirán otros sectores?

López indicó que por ahora no se tiene pensado abrir otros sectores económicos, incluso si la ciudad llega a niveles de ocupación uci por debajo del 85 por ciento. Para la alcaldesa, las variantes de covid-19, como la Delta, pueden representar un riesgo para la ciudad.



"Por otro lado, la ocupación covid-19 va a bajar seguramente por debajo del 85 por ciento, pero la ocupación UCI general no va a bajar tanto porque tenemos represadas muchas cirugías y tratamientos que vamos a empezar a atender", dijo.



La prioridad será para el sector educativo para que no se deban cerrar instituciones educativas, por lo que no se tiene pensado realizar pilotos para conciertos o el retorno del fútbol. Según los modelos epidemiológicos de la Secretaría de Salud, la ciudad no volvería a tener un cuarto pico si se sigue con el nivel de vacunación que se han mantenido hasta el momento.



