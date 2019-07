'Distrito ejecutó de manera correcta vigencias futuras del Metro' 

La justicia declaró que el Distrito, a través de la Secretaría de Hacienda, ejecutó de manera correcta el 15 por ciento de las vigencias futuras aprobadas por el Concejo de Bogotá a través del Acuerdo Distrital 691 de 2017, para la ejecución del proyecto de la primera línea del Metro de la ciudad.

Así lo dio a conocer la empresa Metro a través de un comunicado.

Con este anuncio, las pretensiones del concejal Hollman Morris, quien en junio pasado había solicitado la caducidad de las vigencias futuras, argumentando un incumplimiento normativo por parte del Distrito en su ejecución, fueron negadas por el despacho de la jueza 16 Administrativa de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá en su sección Segunda.



“Para el juzgado no cabe duda que en el presente caso, las entidades demandadas cumplieron cabalmente con cada uno de los requisitos dispuestos en la normatividad que fue citada a lo largo de esta sentencia, para la apropiación y ejecución de las vigencias futuras ordinarias del año 2017 para el proyecto del metro elevado", asegura la sentencia, y añade que por este motivo "el despacho considera que no se debe dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 2.8.1.7.10 del Decreto 1068 de 2015, en el sentido de declarar la caducidad de las vigencias futuras ordinarias aprobadas por medio del Acuerdo Distrital 691 de 2017".



La comunicación concluyó que por lo anterior "estas no caducaron y como ya quedó expuesto el objeto del convenio de cofinanciación cumplió con la autorización presupuesta del acuerdo Distrital 691 de 2017, comprometiendo los recursos distritales y destinándolos para el fin previsto”.



(Lea aquí la sentencia completa)



Con esta decisión, se da por hecho que el Distrito cumplió con todos los requisitos parar acreditar el cumplimiento legal de las vigencias futuras aprobadas para el proyecto del Metro y que están consignadas en Artículo 2 de la Ley 30 de 1996 y los que exige la Ley 819 de 2003.

REDACCIÓN BOGOTÁ

@BogotaET

EL TIEMPO