En los últimos días ha venido circulando a través de redes sociales información relacionada con el rapto de menores de edad, los cuales estarían siendo sometidos por sujetos quienes se los estarían llevando en una minivan de color blanco.



En las imágenes, que han sido compartidas en diferentes grupos de WhatsApp, se señala a dos hombres y una mujer de ser los responsables del secuestro de niños en diferentes partes de Bogotá e incluso en varios municipios de Cundinamarca.



Ante esta denuncia, el subsecretario de Seguridad, Andrés Nieto, manifestó que hasta la fecha no tienen evidencia de que se estén presentando casos de rapto de menores en la capital.



El funcionario señaló que no se tiene registro de llamadas al 123 reportando estos casos, además, dice que no hay ninguna denuncia formal por parte de familiares de menores que permitan iniciar alguna investigación al respecto.



La alerta por estas denuncias se ha extendido a departamentos como Cundinamarca, Atlántico y Boyacá, y en este último, autoridades de Tunja también desmintieron dichas informaciones.



Nieto agregó que actualmente en la Fiscalía cursa una denuncia formal por calumnia, la cual puede dar una pena de hasta seis años de cárcel, sin embargo, expresó que se tienen todos los canales de denuncia abiertos para recibir cualquier tipo de información al respecto.



Según cifras oficiales, durante 2023 en Bogotá han sido capturadas 13 personas por delitos relacionados con menores de edad.



* Con información de Citynoticias