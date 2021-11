290 niños emberás están en riesgo en el parque Nacional

52 días han pasado desde que 1.300 indígenas emberás se asentaron en el parque Nacional exigiendo al Distrito y al Gobierno Nacional una solución digna de vivienda y garantías para la comunidad, después de que fueran desalojados de una casa en la que permanecían en Ciudad Bolívar desde finales del año pasado.



A la difícil situación que atraviesan los indígenas por las lluvias y las inundaciones que se han presentado durante las últimas semanas, hay que sumarles la tensa relación que se ha generado con el Distrito tras las agresiones a varios funcionarios de la Secretaría de Gobierno el pasado 20 de octubre, después de una audiencia de recuperación del espacio público.



Ahora bien, aunque parecía que las negociaciones avanzaban a un buen ritmo, una nueva denuncia del subsecretario de Gobierno, Daniel Camacho, ha enrarecido el ambiente. De acuerdo con el funcionario, habría voceros políticos condicionando el avance en los diálogos para el traslado de la comunidad indígena a cambio de contratos con el Distrito y de la financiación de ollas comunitarias.



“Evidenciamos intereses económicos de los voceros de los emberás que no pertenecen a esta comunidad y quienes han priorizado sus privilegios por encima de los niños. Han exigido contratar 12 personas por 114 millones de pesos para seguir en el proceso de diálogo con esta comunidad. Ayer mismo hicimos la denuncia ante el ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia”, indicó.



En la denuncia, que no solo se enfoca en los voceros que no hacen parte de la comunidad, se presentan siete hechos que podrían vulnerar los derechos de los menores. “Los adultos manipulan leña, fuego, redes eléctricas y cilindros de gas sin las debidas precauciones. (...) Es evidente la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, reza uno de los puntos del documento radicado ante el jefe de Policía de Infancia y Adolescencia.



La entidad indicó que, a la fecha, en el parque Nacional hay 290 niños emberás en riesgo, de los cuales 29 han sido trasladados a hospitales durante este lapso.

Nos dijeron que necesitaban unos perfiles con unos conocimientos específicos y nosotros (...) buscamos a estas personas porque aquí no hay gente con el conocimiento técnico que ellos nos pidieron.

Ante la denuncia, EL TIEMPO se comunicó con Rafael Arbeláez, representante del pueblo cubeo del Vaupés y mayor de la comunidad indígena, quien señaló que las 12 personas que figuran en la lista de la Secretaría de Gobierno fueron una solicitud de la entidad.



“Nos dijeron que necesitaban unos perfiles con unos conocimientos específicos y nosotros, desde nuestra buena fe, buscamos a estas personas porque aquí no hay gente con el conocimiento técnico que ellos nos pidieron. Enviamos esos nombres y ellos mismos nos dijeron que iban a conseguir el presupuesto para efectuar el plan”, dijo.



Respecto al dinero que supuestamente exigieron los voceros para unas ollas comunitarias, Arbeláez señaló que “la solicitud jamás fue una exigencia para seguir los diálogos”.



Desde el Distrito afirmaron que se han adelantado cinco mesas de diálogo con sus voceros y la participación del Ministerio Público, en las que se les ha ofrecido traslado al parque La Florida y a un inmueble de la ERU en la localidad de Santa Fe. El Distrito tiene hasta el 26 de noviembre para caracterizar y ubicar a las personas que hoy están en el parque Nacional.

