Distrito deberá demostrar daño socioeconómico que causaron los Nule

El próximo martes 28 de mayo, la Administración Distrital deberá demostrar ante un juez de segunda instancia los nexos de causalidad que existen entre los delitos cometidos por los Nule, condenados por corrupción, y los daños financieros y socioeconómicos causados a la ciudad por ellos, los cuales fueron valorados en 237.943 millones de pesos

Los abogados del Distrito deberán emplearse a fondo para enfrentar un fallo de primera instancia proferido el pasado martes por el juez 36 penal del circuito de Bogotá, que decidió no condenar a los Nule.



Consideró el juez que no se pudo probar que hayan causado daño material que esté relacionado con los hechos y los delitos por los que fueron condenados penalmente en el 2015.



Esto significa que la apelación del Distrito a esa decisión deberá estar enfocada a encadenar cada una de las causas del delito penal y las consecuencias, es decir, demostrar y probar cuáles fueron los daños que causaron.



Guido Alberto Nule Marino, Mauricio Antonio Galofre Amín, Miguel Eduardo Nule Velilla y Manuel Francisco Nule Velilla fueron condenados, el pasado 27 de enero de 2015, por ese mismo juzgado por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documento privado y cohecho por dar u ofrecer.



Las penas fueron de 104 meses de prisión, multa de 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 90 meses de inhabilidad para ejercer derechos y cargos públicos, y que están relacionados con los contratos 137 del 2007, 071 del 2008 y el 072 del 2008, para la construcción de la III fase de la troncal de TransMilenio por la calle 26.



Con esta condena, el 5 de marzo de 2015, el apoderado del IDU –según se lee en el fallo del pasado martes– solicitó la apertura del incidente de reparación directa integral, pero, según manifestó el juez en su fallo, sus parámetros para cuantificar los daños fueron especulativos.



A lo largo de este proceso, se realizaron varias audiencias. En las celebradas entre el 23 de febrero y el 21 de septiembre de 2018, según el documento, el abogado incorporó un concepto de un perito denominado “estimación de los perjuicios financieros, económicos y sociales generados en la ejecución de los contratos estipulados en el contrato IDU 032-2012”.



El delegado de la Procuraduría señaló que la obligación era demostrar que por los delitos de la condena “se ocasionó un daño, un perjuicio a la víctima, mas el perito realizó una proyección de los daños socioeconómicos causados, con base en parámetros especulativos”, se lee en la decisión.



También, se señala que no se realizó un estudio luego de entrar en funcionamiento la fase III de TransMilenio para poder cuantificar los datos relativos a movilidad, accidentes de tránsito y enfermedades pulmonares.



Sin embargo, el juzgado dice que aunque se demostró la responsabilidad penal de los procesados y un daño cuantificado y avaluado por un perito, la representación de la víctima (el Distrito) “omitió demostrar la relación de causalidad entre los delitos por los cuales se emitió condena y los daños ocasionados”.



Agrega que el Distrito debía demostrar “cuál fue el perjuicio ocasionado y cuáles los daños con esos comportamientos específicos; situación que no se cumplió”.





La decisión del juez de no condenar a los Nule en esta instancia fue tendencia en redes sociales y desató una oleada de críticas.



En términos generales, los ciudadanos pidieron que este clan que saqueó las arcas de la ciudad sea condenado, por lo que se espera que en segunda instancia se logre un fallo a favor.



“Esta decisión es un mensaje negativo en la lucha contra la corrupción. Bogotá merece ser reparada frente a estos recursos”, dijo en la cuenta de Twitter el veedor distrital, Jaime Torres Melo.



Por su parte, la Secretaria Jurídica de la Alcaldía Mayor, Dalila Hernández Corzo, quien tiene la responsabilidad de liderar el equipo que defenderá a la ciudad en este caso, dijo que “es un fallo desafortunado para el Distrito y para los ciudadanos bogotanos”.



Hernández señaló que “esperamos poder demostrar ante el juez de segunda instancia que los daños ocasionados por los Nule, y con los delitos que ocasionaron tanto perjuicio a Bogotá, se pueden resarcir”.



La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) dijo que "en virtud del precedente judicial, y con el fin de darle el mismo trato a dos casos que comparten características similares, presentará una solicitud para que se revoque el beneficio penitenciario y los imputados, los Nule, cumplan la pena correspondiente en establecimiento carcelario".

REDACCIÓN BOGOTÁ