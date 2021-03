La nueva plataforma que almacenará contratos públicos de Bogotá

La Secretaría General de Bogotá lanzó el portal web para conocer la información de contratos, inversión y gestión de recursos públicos por parte de la Alcaldía, para mostrar a la ciudadanía cómo se están gastando los impuestos para la ciudad. Esto se da previo a audiencia pública de la rendición de cuentas que hará el Distrito mañana a las 10:00 a.m.



La información del portal es suministrada a partir de la base de datos de Secop II, la plataforma que almacena todos los contratos públicos del país. Con esta información suministrada, se encontrará la gestión del Distrito, seguimiento de obras, rendición de cuentas y avances del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024.



La página está organizada para ver los contratos de los últimos 12 meses, según su respectiva modalidad de contratación (directa, régimen especial, licitación pública, etc.), los contratos con mayor presupuesto asignado y un mapeo para verificar el estado y desarrollo de obras públicas.



Debido a que la pandemia producto del covid-19 ha requerido una inversión especial, la Secretaría también habilitó una sección de las inversiones en contratos donde “se incluya la palabra covid o coronavirus”. Por otra parte, si está buscando alguna contratación o licitación específica, la plataforma habilitó un buscador con ítems claves para facilitarle la búsqueda que desea.



Con esta nueva plataforma, la Secretaría General busca transparencia en los contratos que ha desarrollado la Alcaldía de Bogotá y cómo se ha invertido el dinero de la ciudadanía. Si quiere hacer seguimiento a un contrato, obra pública o manejo de los recursos en la pandemia, consulte a través de la página web https://bogota.gov.co/asi-vamos/contratos-y-obras.



