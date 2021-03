Distrito congelará tarifa de Transmilenio

El Distrito no aumentará las tarifas del transporte masivo, por lo que los pasajes seguirán en 2.500 pesos para Transmilenio y 2.300 pesos para los buses zonales del SITP.



El anuncio lo dio a conocer la alcaldesa Claudia López en medio de la conferencia de prensa donde explicó los alivios tributarios que tendrán los bogotanos para este año. Además del aplazamiento del calendario tributario, la Alcaldía anunció que la tarifa del sistema masivo de transporte se congelará. "Este año todavía no nos hemos recuperado lo suficiente. Al contrario, todavía estamos padeciendo los estragos de la pandemia", dijo la mandataria.

Congelar esta tarifa le costará al Distrito entre 80.000 y 100.000 millones de pesos. Por esto, la Alcaldía de Bogotá le propuso al Gobierno Nacional que cubra el 70% el déficit del sistema de transporte masivo, que es casi de un billón de pesos. Desde enero, el Ministerio de Transporte tiene esa solicitud y a más tardar la próxima semana dará una respuesta.



"Así como el Gobierno Nacional le ofreció créditos subsidiados a otras empresas, como Avianca, pues que nos de un subsidio a nuestro sistema masiva de transporte", dijo la alcaldesa.



Dependiendo de la respuesta del Gobierno, el Distrito buscará otros planes para que no aumente el déficit del sistema masivo de transporte generado por la pandemia y eso no represente tocar el bolsillo de los bogotanos.

