Distrito apelará orden de suspender TM de la 7.ª por Parque Nacional

La Alcaldía de Bogotá se prepara para apelar la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que la semana pasada ordenó suspender cualquier actividad en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera dentro de la licitación de TransMilenio por la carrera 7ª.



El Distrito considera que no es cierto, como señala el Tribunal, que se requiere expedir un Plan Director del parque para poder hacer la obra de TransMilenio, porque el tramo por donde pasará la obra corresponde a zona histórica y en esa medida la ley establece que la autorización la debe expedir el Ministerio de Cultura.

La orden concreta del tribunal es “suspender cualquier actividad de intervención en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera incluido en la licitación hasta tanto se formule y apruebe el Plan Director de conformidad con lo establecido en el artículo 252 del decreto 190 (POT) o se profiera sentencia que ponga fin a la controversia planteada en el presente asunto”.

El tema es que en la licitación de la troncal por la carrera 7ª está prevista una intervención en el área del sector histórico de ese parque que según los actores de la acción popular dentro de la que se tomó la medida judicial “modifica el talud adyacente, implica la tala de árboles que se encuentran en la alameda y en el talud y modifica la instalación de bancas y luminarias monumentales”.



El Tribunal les dio la razón a los demandantes cuando señalan que para hacer cualquier tipo de intervención se debe contar con un Plan Director que está previsto en el artículo 252 del decreto 190 del 2004, es decir, el Plan de Ordenamiento de la ciudad (POT).



El Tribunal recuerda que esa norma señala que “no se podrá realizar intervención alguna en los parques de escala regional, metropolitana y zonal hasta tanto se apruebe, mediante decreto, el respectivo Plan Director”. Y el Parque Nacional está en la categoría de Metropolitano.



La polémica quedó planteada, porque al defenderse dentro del proceso, las entidades del Distrito aseguraron que ese parque tiene una dualidad porque hace parte del Sistema de Espacio Público de la Ciudad, pero otra parte corresponde a un sector histórico, que es donde está prevista la intervención de TransMilenio.



En respuesta a una consulta de EL TIEMPO, Planeación Distrital explicó que esa intervención en la parte histórica del parque debe ser aprobada es por el Ministerio de Cultura, como en efecto ocurrió por resolución 2663 del primero de agosto del 2018, y no se requeriría del Plan Director (vea nota anexa).



El Tribunal aceptó el argumento de los demandantes y rechazó los de la Alcaldía al señalar que “el Distrito Capital no puede desconocer su propia norma”, al referirse al artículo 252 del POT, y consideró que con la posible intervención del parque “es inminente el daño porque el parque no cuenta con un Plan Director”.



De hecho hace notar que el POT, que es del 2004, dio dos años de plazo para expedir ese plan y han pasado 15 y no se ha formulado.



Lo que sí hay que aclarar es que el Tribunal no ordena suspender toda la licitación, sino solo lo que tiene que ver con el tramo del Parque Nacional.



Esta es la segunda orden judicial que frena la licitación de la troncal por la 7ª. La otra medida cautelar, que ya se apeló, fue la que cuestionó el tramo de la calle 85, por la construcción de dos puentes vehiculares a los que se oponen los vecinos de Alto de la Cabrera.

El concepto de Mincultura

Según Planeación Distrital, la intervención del Parque Nacional en el sector histórico le otorga un régimen especial de protección.



Dice que según los artículos 3 y 2 de los decretos nacionales 1756 de 1996 y 1802 de 1997 y el Reglamento Único del Sector Cultura (decreto 2018 del 2015) “toda intervención a realizar en un Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional o Monumento Nacional, cuente o no con un Plan Especial de Manejo y Protección adoptado, debe contar con concepto favorable del Ministerio de Cultura, entidad que debe evaluar si la intervención propuesta se ajusta a los valores patrimoniales del bien”.



En este sentido, la resolución 2663 de agosto del 2018 del Ministerio de Cultura, señaló que “el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural observó viable el plan integral de recuperación del Parque Nacional Olaya Herrera, el cual dispone de tres fases de implementación”. La primera es la intervención de TransMilenio por la 7ª.

