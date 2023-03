En la tarde de este jueves, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, sus entidades adscritas, empresarias y empresarios del sector, lanzaron la programación cultural, recreativa y deportiva para el 2023. Se cuenta con un catálogo con más de 100 grandes espectáculos y alrededor de 5.000 eventos artísticos, culturales, patrimoniales y recreo-deportivos.



(No deje de leer: La explosión en mina de carbón que enluta al municipio de Sutatausa)

Este año, Bogotá contará con espectáculos como Estéreo Pícnic, Hombres G, Cirque du Soleil, la despedida de Les Luthiers, los 30 años de ‘El amor después del amor’ de Fito Páez, Rock al Parque, Noche de Museos, Juegos Panamericanos Juveniles, cumpleaños 85 de La Media Torta, Hip hop al Parque, Copa Libertadores Femenina, Navidad Local, entre muchos más, algunos transmitidos por Capital Sistema de Comunicación Pública para que todos y todas tengan acceso a estos shows.



Hoy me siento muy conmovida de estar acá, porque una semana como esta hace tres años me reuní con los empresarios culturales para decirles que teníamos que cerrar Bogotá, y en ese momento fue muy doloroso y una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar, y hoy estamos acá en el Movistar Arena para celebrar que Bogotá es la capital de los grandes eventos culturales y deportivos. Hoy quiero reiterar he aprendido a querer a muchos héroes sin capa y unos de esos son los empresarios y empresarias de la ciudad que nunca se rindieron y que fueron muy resilientes", afirmó Claudia López, alcaldesa de Bogotá.



(No deje de leer: La venganza de ‘los Paisas’ que los puso en el radar de las autoridades)

Agéndese

Marzo



Alejandro Fernández | marzo 16 y 17 | Movistar Arena



Colombia al Parque | marzo 18 y 19 | Parque de los novios



Más Salsa | marzo 18 | Movistar Arena



Tove Lo | 22 marzo | Royal Center



Blondie +Cut Copy | 22 marzo | Carpa Américas Corferias



Natalia Jiménez | marzo 24 | Movistar Arena



Sube Monserrate | marzo 25 | Sendero de Monserrate



Ludovico Einaudi | 27-28 marzo | Teatro Jorge Eliécer Gaitán

Abril



Torneo de las mujeres de fútbol “De la Cancha al Estadio” | abril 12 | Estadio de Techo



Copa Colsanitas | abril 3 al 9 | Club EL Country



Foro Cluster del Deporte | abril 4 | por confirmar



Congreso Mujeres en la Jugada | abril 13 | Salón Presidente IDRD



Día Mundial de la Actividad Física | abril 16 | varios escenarios



Feria del Libro | abril 18 al 2 | Corferias



Festival de Música Clásica de Bogotá | abril 5 al 8 | varios escenarios



Ópera Marìa de Buenos Aires de Astor Piazzola | abril 14 y 15 | Teatro Jorge Eliécer Gaitán



Monsters of Rock | abril 15 | Estadio El Campín



Hombres G 40 aniversario | abril 15 | Movistar Arena



Reik | abril 20 | Movistar Arena



José Madero | 20 abril | Royal Center



Santiago Cruz | abril 21 | Movistar Arena



Zona Gamer | abril 21 y 22 | Teatro Ripiu



Aterciopelados ‘El Dorado’ | abril 22 | Palacio de los Deportes



Gusi | abril 22 | Movistar Arena



Los Auténticos Decadentes | abril 28 | Movistar Arena



Cirque du Soleil | marzo 29 a mayo 7 | Salitre Mágico



Mes de la niñez y la recreación | todo abril | Parque Simón Bolívar

Mayo



José Feliciano | 8 mayo | Teatro Jorge Eliécer Gaitán



Les Luthiers | mayo 4 | Movistar Arena



Viva el Merengue | Mayo 5 | Gran Sazón Corferias



Viva el Llano | mayo 6 | Gran Sazón Corferias



Festival Joropo al Parque|mayo 6 y 7



Pablo Vittar | 11 mayo | Royal Center



Fonseca | mayo 12 y 13 | Movistar Arena



La noche del guaro y el despecho | mayo 13 | Gran Carpa Corferias



Kany García | mayo 14 | Movistar Arena



Alejandro Lerner y Diego Torres | mayo 18 | Movistar Arena



Torneo nocturno | mayo 18 a diciembre 1 | Parques vecinales y de bolsillo de las UPZ's priorizadas de Bogotá



Campeonato Suramericano Sub 20 de Atletismo | mayo 19 al 21 | Unidad Deportiva El Salitre



Rockin 1000 | mayo 20 | Estadio El Campín



Fito Páez | mayo 20 y 21 | Movistar Arena



Baum Festival | mayo 20 y 21 | Corferias



Fiesta Vallenata | mayo 27 | Movistar Arena



Gloria Trevi | mayo 25 | Movistar Arena



Flume | 25 mayo | Carpa Américas Corferias



Los Petitfellas | 26 mayo | Carpa Américas Corferias



Kraftwerk | 27 mayo| Carpa Américas Corferias



Expoactiva | mayo 26, 27 y 28 | Parque El Country

Junio



Juegos Parapanamericanos Juveniles | junio 2 al 12 | varios Escenarios



Barcelona fútbol club legends vs leyendas embajadoras azules | junio 4 | El Campín



Festival GABO | 30 junio y 1 y 2 de julio | varios escenarios



Festival Salsa al Parque | junio 3 y 4 | por definir



Día mundial de la bicicleta | junio 3 | Parque Simón Bolívar



Día Mundial de la Bicicleta (DMB) - Gran Tour De Ciclismo IDRD | junio 3 | ciclovías de la ciudad



Comic Con | junio 9 al 12 | Corferias



Día de la familia | junio 18 | Parques Tunal, Gaitana, San Andrés, y Ciudad Montes



FULL 80´S | junio 24 | Gran Salón de Corferias



Vacaciones recreativas | junio 26 a julio 1 | Sistema de parques distritales

Julio



Vacaciones recreativas | julio 3 al 8 | Sistema de parques distritales



Congreso Suramericano de Parques Urbanos | julio 25 al 27 | Movistar Arena



Concierto de conciertos | julio 28 | El Campín



Viva la salsa | julio 29 | El Campín



Festival Hip Hop al Parque | julio 22 y 23 | Parque Simón Bolívar



El Bronx presenta Festival Petronio Álvarez en Bogotá | julio | Bronx Distrito Creativo



50 años de ser nombrado Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán | por confirmar | por confirmar

Agosto



Festival de Verano| agosto 5 al 13 | varios escenarios y parques de la ciudad



Festival de las Artes Eróticas | agosto 15 al 20 varios escenarios



Segunda carrera Huellas 5k-Carrera para peludos | agosto 6 | Parque Cometas



Cumpleaños 85 La Media Torta |



Festival de Teatro y Circo de Bogotá | agosto 18 a septiembre 2 | varios escenarios

Septiembre



Lanzamiento Libro Jornada Escolar Complementaria | septiembre 1 | Salón Presidente del IDRD



Torneo de las Mujeres ‘De la Cancha al Estadio-final’ - Partido de las Estrellas | septiembre 14 | Estadio El Campín



Festival Nacional de Nuevas Tendencias Deportivas NTD | septiembre 16 y 17 | Parque el Tunal



Feria del Hogar | septiembre 7 al 24 | Corferias



Festival Jazz al Parque | septiembre 9 y 10 | Parque El Country



Festival Danza en la Ciudad | septiembre 22 a octubre 1 | varios escenarios



El Bronx presenta Monumentum II Fiesta electrónica | septiembre | Bronx Distrito Creativo



Temporada de circo | septiembre 12 al 17 | Teatro El Ensueño



Arte a la KY | septiembre 23 y 24 varios escenarios

Octubre



The Weeknd | octubre 4 | Estadio El Campín



SOFA | octubre 12 al 16 | Corferias



Vacaciones recreativas | octubre 1 al 14 | Sistema de parques distritales



Maneskin | 24 octubre | Movistar Arena



Celebración mes de la discapacidad | octubre 17 y 18 | Parques Jaime Duque o Simón Bolívar



Copa Libertadores Femenina | octubre 5 al 21 | Estadio El Campín



Salida 5 Mtb Cronoescalada Usme-Sumapaz | octubre 22 | Sumapaz y Usme



Fiesta Dulce para niños y niñas | octubre 29 | Palacio de los Deportes

Noviembre



Festival Rock al Parque | noviembre 11, 12 y 13 | Parque Simón Bolívar



Juegos Deportivos Nacionales | noviembre 12 al 23 | Varios Escenarios



Vacaciones recreativas | noviembre 27 a diciembre 2 | Sistema de parques distritales



Semana del buen trato | 19 al 25 de noviembre | Sistema de parques distritales



Reto Bogotá Pedalea - Criterium | noviembre 25 | IDRD



Reto Bogotá Pedalea - Día Bogotá Pedalea | noviembre 26 | Parque Renacimiento



Noche de Museos - Distrito Creativo la Candelaria-Santa Fe



Festival Patrimonios en Ruana-parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural Usme

Diciembre



Juegos Deportivos Paranacionales | diciembre 2 al 10 | varios Escenarios



Vacaciones recreativas | diciembre 4 al 9 | Sistema de parques distritales



Navidad Brilla | diciembre 2 al 23 | varios Escenarios



Bogotá Brilla 5K | diciembre 16 | Parque Simón Bolívar - Unidad Deportiva El Salitre (UDS)



Carlos Vives | 15 diciembre 2023 | Estadio el Campín



Salida 6 Mtb - Nocturna | diciembre 16 | por definir



Bogotá Brilla: Caminatas Nocturnas | diciembre 16 al 23 | Sistema Distrital de Parques y escenarios



Bogotá Brilla: Encuentros Navideños Barriales | diciembre 16 al 23 | Sistema Distrital de Parques



Gala Equipo Bogotá | diciembre 18 | Por definir



Expoartesanías | diciembre 6 al 19 | Corferias



La Vuelta. Feria de Editoriales Independientes | diciembre 8 al 10 | Biblioteca Virgilio Barco



Navidad Local | diciembre 15 al 23 | Plaza de Bolívar



Noche de Velitas - Festival de la Luz | diciembre 12 | Parque Simón Bolívar



Ciclovía Nocturna | diciembre 14 | varios escenarios

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a lorval@eltiempo.com