Desde este miércoles, Bogotá le apuesta a un nuevo modelo de disposición de los residuos sólidos. Se trata de la termovalorización, un proceso mediante el cual la basura se vuelve materia prima para generar energía eléctrica.



El enterramiento ha sido el metodo utilizado para la gestión de los residuos. Foto: Mauricio Moreno

La alcaldesa Claudia López y Luz Amanda Camacho, la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Ueasp), entidad que administra la prestación de los servicios de aseo, alumbrado y servicios funerarios en equipamientos de Bogotá, hacen a esta hora el anuncio en el parque de innovación Doña Juana (zona del relleno sanitario del mismo nombre).



"Bogotá tendrá la primera planta de termovalorización de residuos a gran escala del país y Latinoamérica, la cual generará energía eléctrica suficiente como para alimentar todo el alumbrado público de la ciudad", dice Camacho.



Con el anuncio del nuevo modelo se abrió una licitación internacional que busca firmas con experiencia en el manejo de esta tecnología. El objetivo es que en septiembre próximo se esté adjudicando la concesión, que tendrá la operación de la planta durante 30 años.



La firma que resulte ganadora deberá, a partir de los estudios de factibilidad, realizar los diseños de detalle, construir el primero de varios módulos que tendrá la planta y generar energía eléctrica, la cual podría ser vendida a la ciudad para alimentar el alumbrado público de la ciudad.



A finales de 2023, según explicó la directora de la Ueasp, el concesionario deberá tener el primer módulo funcionando, que tendría capacidad para aprovechar 350 toneladas diarias.

Se espera que en 2027 la planta tenga al menos ocho módulos, con los cuales pueda utilizar mínimo 2.400 toneladas diarias de residuos sólidos, de las 7.500 toneladas que produce la ciudad. Otras 1.400 toneladas son aprovechadas por recicladores.



El modelo de aprovechamiento que se propone en Bogotá ya lo vienen utilizando en Estados Unidos, Europa y Asia. Incluso, en Ciudad de México se está implementando.



La planta de Bogotá estará ubicada en los terrenos del Parque de Innovación Doña Juana, donde hoy opera la disposición a través de celdas (enterramiento), el tratamiento de lixiviados y la producción de biogas.



De hecho, la disposición mediante celdas no desaparecerá, por lo menos mientras no concluya la concesión de biogas, que extrae este combustible que se produce por la descomposición de la basura enterrada. Eso está programado para 2041.



En la planta de termovalorización la basura ya no será enterrada, como se hace, sino incinerada, y a través del calor que se produce en ese proceso se genera energía.



El modelo planteado por la Ueasp contempla utilizar los residuos sólidos tal y como están llegando hoy al relleno sanitario, es decir, con 52 por ciento de materia orgánica. Sin embargo, el operador podrá mejorar la eficiencia si realiza un proceso selección.

