La Alcaldía de Bogotá anunció que está abierta la convocatoria para la inscripción a los cursos gratis que ofrecen para personas que conducen taxis en la capital.



Las jornadas son virtuales están preparadas por la Secretaría Distrital de Movilidad en el marco del 'Pacto por el buen servicio para reconquistar a los usuarios'.



Los cursos inician a las 9:00 de la mañana. y a quien participe se le entrega un certificado de asistencia que no implica un título alguno o certificado de aptitud ocupacional.



Estas son las fechas y las temáticas:

Psicología para las finanzas

El objetivo de este curso es cambiar la percepción de las finanzas personales y evitar ser víctima de conductas propias negativas.



Jueves 21 de julio. Horario: 9:00 a.m. - 10:30 a.m.

Hábitos alimentarios

El objetivo de este curso es favorecer la apropiación de hábitos alimentarios saludables y prevenir el sedentarismo como mecanismos para la prevención de riesgos por condiciones no trasmisibles en los trabajadores conductores de taxi en el Distrito.



Jueves 28 de julio. Horario: 9:00 a.m. - 10:30 a.m.

Si usted quiere tomar estos cursos puede inscribirse acá.



