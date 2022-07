Un grave hecho de inseguridad se presentó en la madrugada del martes 19 de julio en la invasión de tres Calavera, en el barrio Villa Nidia de la localidad de Usaquén, cuando un enfrentamiento entre dos bandas delincuenciales que utilizaron armas de largo alcance y granadas de fragmentación, desató un voraz incendió que consumió cerca de 12 viviendas del sector.



“Se encuentran venezolanos y gente de todas partes que viven allá arriba. Yo estaba durmiendo cuando me llamaron a decirme que se estaba quemando el barrio. Me dijeron que todo empezó cuando se quemó una casa y, debido a los cilindros de gas, el incendio se extendió por doce casas más”, señaló una habitante del sector.



Según establecieron las autoridades, desde hace varías semanas se ha venido presentando una violenta guerra entre bandas de ciudadanos venezolanos y colombianos quienes se están disputando el control del microtráfico y el dominio de las ollas de vicio.



Según denunció una de las residentes del sector, “en estos días se han presentado algunos enfrentamientos. Las autoridades llegan cuando se presentan los disturbios pero es que es muy difícil subir allá porque es una loma, es un cerro, y para que suba un carro para allá no hay manera”.



Tal es la situación que, en la madrugada de este martes, el enfrentamiento fue tan fuerte que las viviendas de la invasión terminaron destruidas y reducidas a cenizas.



“Tenemos un reporte sobre unos disparos en la parte alta del barrio Villa Nidia donde hace presencia la Policía Nacional y se atienden los incidentes que reportaron a la línea 123, pero no se ha podido corroborar la información que ahí refieren porque dicen que hay un enfrentamiento de bandas criminales en el lugar”, informó el coronel Ricardo de los Rios Villamíl, oficial de inspección de la Mebog.





REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE CITYTV