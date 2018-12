¿Quién es el dueño del TransMicable de Ciudad Bolívar?

Mientras los residentes de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, comenzaron a gozar de un sistema de cable (TransMicable) que les permitirá reducir los tiempos de viaje de 47 a 13 minutos en cada recorrido, en redes sociales se desató una disputa sobre la autoría intelectual del proyecto.



Amigos del exalcalde Gustavo Petro quisieron dejar en claro que fue en su gobierno, cuando se gestó y contrató el proyecto, mientras el actual gobierno, tuvo que salir a informar que su misión consistió en terminar, ajustar y mejorar los diseños, adquirir la mitad de los predios que hacía falta y hacer efectivamente la obra.

A su llegada, en enero del 2016, el gobierno de Enrique Peñalosa reportó que el contrato había quedado firmado, que los estudios iban en un avance del 53 por ciento y que se contaba con el 52 por ciento de los predios. En ese momento no se habían iniciado las actividades de excavación y pilotaje.

Así encontró el gobierno Peñalosa el nivel de ejecución del TransMicable. Foto: Foto: IDU

Hoy en @Bogota #PeñalosaEntregaTransMiCable.



Cuando @EnriquePenalosa asumió la alcaldía los diseños de #TransMiCable iban en 50% y solo el 5% de los predios habian sido adquiridos. El avance de obra era 1%. El “#petrocable” solo existió en Twitter.pic.twitter.com/IlJWKVEOsF — Guillermo Herrera Castaño (@GHerreraCas) 27 de diciembre de 2018

Entre febrero del 2014 y diciembre del 2015, el gobierno del exalcalde Gustavo Petro se debatió entre anuncios, aplazamientos, polémicas y finalmente la adjudicación del cable de Ciudad Bolívar, que se hizo en junio del 2015, sin estudios definitivos.



En diciembre del 2015, a un lado del portal El Tunal se llevó una cabina de muestra de lo que debería ser el futuro cable. En ese momento se informó que se habían adquirido 93 de los 175 predios que se necesitaban para la obra, que seguía en etapa de estudios y diseños, tras su adjudicación, seis meses atrás.

Esta fue la cabina del futuro cable que mostró el gobierno de Gustavo Petro en diciembre del 2015. Foto: Foto: Imagen de publicación EL TIEMPO

Esta es la cabina definitiva del TransMicable que entró en operación este 27 de diciembre. Foto: Abel Cárdenas

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) informó que mejoró diseños como ampliar la capacidad de las cabinas para que 10 personas fueran sentadas (el proyecto inicial era 8 sentadas y 2 de pie), se ampliaron las condiciones técnicas para que la vida útil fuera de 25 y no de 10 años y se dispuso de sistemas de comunicación en las cabinas para la seguridad de los viajeros.

Lo que hizo el gobierno de Petro

Febrero del 2014



La administración Petro promete construir dos cables, uno en Ciudad Bolívar y otro en San Cristóbal sur. Anuncia para el primer semestre del 2015 el diseño y comienzo de construcción del de Ciudad Bolívar. Anuncia apertura de licitación para el de San Cristóbal en abril del 2015.



Octubre del 2014



William Camargo, director del IDU, anuncia que el cable se adjudica a finales de enero del 2015 y que la obra estará lista en el 2016. A la fecha llevan 16 meses en estudios con el metro de Medellín. Anuncia cierre de convocatoria para 17 de noviembre, adjudicación tercera semana de enero y finalización de estudios y diseños a finales de mayo del 2015. Inauguración junio del 2016. Sobre el cable de San Cristóbal se anuncia que avanzan en factibilidad pero no tienen fecha de apertura de licitación.



Diciembre 17 del 2014



William Camargo, director del IDU anuncia revisión de prepliegos de licitación del cable, por denuncias de presuntos favorecimientos a firmas interesadas en la obra, en particular a empresarios franceses (Pomagalski Colombia S. A. S.). Las quejas fueron planteadas por la empresa Doppelmayr, de Austria,).



Diciembre 27 del 2014



Anuncian apertura de licitación del cable para el 29 de diciembre. A la fecha el IDU recibió más de 400 observaciones de los oferentes.



Diciembre 30 del 2014

Se abrió la licitación el 29, tras la polémica por posible direccionamiento de los pliegos. Se anuncia que la licitación estará abierta hasta el 11 de febrero del 2015 y que el 24 de marzo se adjudicará la obra. Después habrá seis meses para ajustes de diseños y sugerir cambios de tecnologías. Obra debe estar lista en el primer trimestre del 2017. Niegan direccionamiento.



Mayo 6 del 2015



Se anuncia aplazamiento de la adjudicación de cable para el 11 de junio



Mayo 12 del 2015



Se cerró licitación del cable de Ciudad Bolívar. Doce firmas presentaron propuesta y documentos fueron la Unión Temporal Cable Aéreo Ciudad Bolívar (conformada por Jorge Fandiño SAS, Inversiones C y G Equipos y Concretos SAS, Construcciones Lujan S.A. Sucursal Colombia y Poma SAS Sucursal Colombia); la Unión Temporal Cable de Bogotá (conformada por Doppelmayr Colombia SAS, Constructora Colpatria S.A. e Icein Ingenieros Constructores SAS) y la Unión Temporal Tradeco, Systecsa, BMF, Conasfaltos y TSBC SAS (conformado por Tradeco Infraestructura Sucursal Colombia, Bartholet Maschinebau AG-BMF, Systecsa S.A., Conasfaltos S.A. y Consultoría Colombiana S.A.).



Junio 26 del 2015



Se adjudicó la obra a la empresa Doppelmayr Colombia SAS, Constructora Colpatria S. A. e Icein Ingenieros Constructores SAS y tendrá un costo de 164.000 millones de pesos.



Septiembre 10 del 2015



Director del IDU William Camargo rechaza declaraciones del exsecretario de Movilidad Rafael Rodríguez que dice que licitación del cable de Ciudad Bolívar favoreció a la firma Doppelmayr. El contrato se adjudicó el 26 de junio.



Noviembre 5 del 2015



IDU reporta avance del 17 por ciento en estudios y diseños del cable. Interventor y constructor solo firmaron contrato el 4 de septiembre. Se estimaron cinco meses para estudios. William Camargo dijo que lo que había era un estudio de factibilidad que se hizo con el metro de Medellín y que se evaluaron cerca de siete cables.



Diciembre 1 del 2015

​

IDU presentó una muestra de cabina del cable en un costado del portal El tunal y anunció que ya había adquirido 93 de 175 predios para el proyecto. Las obra seguía en estudios y diseños.

Lo que hizo el Gobierno de Enrique Peñalosa

Después de terminar la compra de los predios, ajustar y mejorar los diseños, la ejecución física de la obra comenzó en junio del 2016. Tras 26 meses se invirtieron 240.000 millones de pesos, según la directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Yaneth Mantilla.



Uno de los componentes que adicionó la actual alcaldía, fue involucrar un componente de desarrollo urbano al sistema de transporte. En las zonas cercanas a las torres se construirá un SuperCade, una biblioteca, cinco parques, y equipamientos que en un principio no estaban contemplados.



El Cable tiene una longitud total de 3,34 kilómetros y cuenta con 4 estaciones: El Tunal, Juan Pablo II, Manitas y Mirador del Paraíso.



En total el sistema cuenta con 163 cabinas que viajarán a 20 kilómetros por hora y movilizarán 7.200 pasajeros cada hora. Además, cuentan con sillas abatibles que permiten el ingreso de bicicletas, coches o sillas de ruedas.



Se amplio el proyecto inicial a 163 cabinas para que pudieran viajar 10 personas cómodamente sentadas, y no 8 sentadas y 2 de pie como quedó en los diseños iniciales.



el tiempo de vida útil del cable pasó de 10 a 25 años, y se dispuso de sistemas de comunicación en las cabinas para la seguridad de los viajeros.



En trabajo con la comunidad se realizaron talleres con 35.582 estudiantes, y se diseñó un plan de padrinos y madrinas en el que capacitaron a 876 líderes para que cuiden y se apropien del sistema.



El proyecto contó con la asesoría técnica de la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Grupo Banco Mundial y la Cooperación Económica Suiza (SECO) en la estrategia integral para la gestión social. Así mismo, la IFC será uno de los financiadores del proyecto.



Redacción Bogotá