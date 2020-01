Disparan al rostro de investigador de la Sijin en Engativá

Un investigador de la Dirección de Investigación Criminal (Dijin) fue atracado y herido por una banda de atracadores que opera en el sector de Los Monjes, localidad de Engativá. En la noche de este jueves, el hombre, cuando iba llegando a casa con su esposa, fue abordado por tres delincuentes, que los amenazaron con armas de fuego. ​

"Ellos encañonaron a mi esposa para que entregaran el celular. Accioné mi arma de fuego, pero no me percaté que otro más atrás se me abalanzó y me dio un disparo en la cara", relató la víctima y le mostró al Noctámbulo de City Tv la herida que le quedó por la bala que le rozó la mejilla.

La banda se llevó la bicicleta de la pareja, objetos de valor y el arma de dotación del investigador.



La investigación está en manos de la Fiscalía y la Policía Metropolitana. Ya hay un retrato hablado con el que se busca al líder de la banda.



"En medio de todo, me preocupa qué pasará con el arma que se llevaron. No se sabe qué puedan hacer con ella", manifestó el investigador.



BOGOTÁ - CITY TV

*Con reportería de Leonardo Ballesteros