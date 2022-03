El atentado del sábado 26 de marzo contra el CAI de Arborizadora Alta, en la localidad de Ciudad Bolívar, y el supuesto cambio de opinión de la alcaldesa Claudia López sobre la presencia de grupos armados en la ciudad llevaron a varios congresistas, electos y actuales, a anunciar un debate sobre la situación de seguridad de la capital.

El acto terrorista, que dejó a dos menores de edad muertos y a otras 39 personas heridas, se lo atribuyó este lunes el frente 33 de las disidencias de las Farc. El comandante de este grupo dijo que se hizo como parte de acciones conmemorativas por la muerte de alias Tirofijo en el 2008.



​Andrés Forero, exconcejal y electo representante a la Cámara por Bogotá por el partido Centro Democrático, dijo en diálogo con la emisora RCN que “tenemos que pedirle explicaciones a la alcaldesa Claudia López" y recordó que "ella hace menos de 20 días dijo que no había presencia de las disidencias de las Farc en Bogotá y lamentablemente los hechos la desmienten".



Y agregó: "Queremos que ella nos explique por qué continuamente ella está desmintiendo información sensible y finalmente los hechos terminan llevándole la contraria”.



Hace 20 días @ClaudiaLopez negó presencia de disidencias de las FARC en Bogotá.



Hoy el Frente 33 se atribuye el atentado en el CAI que cobró la vida de un niño y tiene a otra menor al borde de la muerte. pic.twitter.com/xusUmKlLMs — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) March 28, 2022

Asimismo, el representante Juan Carlos Wills, del partido Conservador, aseguró al mismo medio que pedirán a la comisión primera de la Cámara la realización de un debate de control político sobre seguridad y así cuestionar a la mandataria bogotana sobre su administración en esa materia.



Cabe señalar que ante el primer atentado en Ciudad Bolívar, ocurrido a principios de marzo y que tuvo como objetivo la estación de policía de Sierra Morena, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Eliécer Camacho, planteó que los responsables podrían ser grupos criminales urbanos contratados por las disidencias.



No obstante, López dijo que "no tenemos presencia ni operación permanente de grupos armados del conflicto colombiano" en la ciudad. Sin embargo, este lunes, ante el nuevo atentado, la mandataria aclaró que el año pasado, el Ministerio de Defensa les había comunicado que “este tipo de grupos no estaban en la ciudad y no había amenaza”.



A raíz de este atentado y otros hechos violentos, el presidente Iván Duque y el ministro de Defensa, Diego Molano, encabezaron este martes un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación de la capital y plantear las medidas para enfrentar los hechos de inseguridad y violencia en Bogotá.



Entre las medidas que se adoptaron en el consejo de seguridad para blindar a la ciudad está reforzar la investigación con 120 policías de inteligencia, aumentar el pie de fuerza de la Policía Metropolitana de Bogotá, hasta llegar a 4.000 uniformados -de ellos ya hay 2.500-; establecer puestos de control en las carreteras de ingreso a la capital y crear una estación de policía en el vecino municipio de Soacha.