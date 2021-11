Discusión a gritos entre concejal Martín Rivera y secretario de Gobierno

El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, y el concejal Martín Rivera, de la Alianza Verde, protagonizaron una pelea verbal en el marco de la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

El cabildante acusó al secretario de Gobierno de ofrecerle puestos en la Alcaldía de Bogotá durante una reunión a principios de 2020. “Usted me ofreció que qué puestos quería tener. Entonces esto no es ningún ‘show’, a mí me duele, secretario”, dijo Rivera.

Por su parte, Gómez conminó al concejal a que si tenía una denuncia la presentara formalmente ante las autoridades pertinentes. Todo esto se dio luego de que la Alianza Verde de votara ‘sí’, bajo la figura de ley de bancadas, al POT de la Alcaldesa Claudia López.

Ahora el concejal @riveraalzate se retracta de su calumnia pero no tuvo ningún reparo en afectar mi honra y derecho al buen nombre mintiendo en medios nacionales cuando sabía que lo estaban grabando.



Presentaré denuncia penal por calumnia para se retracte en los mismos medios. https://t.co/0z9EE81Khv — Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) November 10, 2021

En el video en el que también aparecen los concejales Lucía Bastidas, Luis Carlos Leal y Diego Cancino, el secretario de Gobierno responde: "¿Tú quieres ver cómo se tramitan los proyectos? Arriba está todo el equipo del Gobierno, revisando proposición por proposición, entre otras, ustedes están incorporados (...) Si tú tienes una denuncia preséntala, si quieres hacer tu show adelante y si tienes una denuncia preséntala".

Ahora resulta que por falta de comprensión lectora de @LuisErnestoGL sale a decir que me retracto cuando lo que hice fue ACLARAR que jamás se me ofrecieron puestos a cambio de voto tal como la narrativa que él está creando, afirma.



Abro hilo 🧵 para dejar de una vez este tema. — Martín Rivera Alzate (@riveraalzate) November 10, 2021

El concejal Rivera aclaró a través de las redes sociales: “No fue a cambio de mi voto favorable al POT que Luis Ernesto Gómez me haya ofrecido puestos. Fue en una reunión a principios de 2020, recién entré como concejal”.



El Secretario de Gobierno respondió: “Concejal Rivera su acusación es temeraria e irresponsable. Ni usted me ha pedido un puesto ni yo le he ofrecido ningún puesto a cambio de su voto. Usted me acusa de un delito”.



Los concejales Martín Rivera Alzate, Lucía Bastidas, Diego Cancino y Luis Carlos Leal aseguran fueron sometidos al proceso de votación por bancadas para obligarlos a votar positivamente el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

REDACCIÓN BOGOTÁ

