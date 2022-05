Ana Karina Silva Guerrero y Danilson Guevara Villabón son los padres de Emiliano, un hermoso niño que cumple tres años el próximo 12 de agosto de 2022. Desde que nació ha sido el amor de sus vidas y viven y trabajan por darle todo lo que necesita.

Al menor se le detectó el trastorno genético de los cromosomas del par 21 que provoca retraso intelectual y del desarrollo, o como se le conoce, síndrome de Down. “A veces lo catalogan como una enfermedad pero para nosotros no lo es. Claro, cuando nos enteramos fue impactante porque, como muchos, no conocíamos del tema y nos enteramos prácticamente el día de su nacimiento aunque sí había sospechas. Luego un examen genético lo corroboró todo”, contó Ana Karina.

Todos los exámenes previos habían salido negativos. “Con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que la ignorancia sobre un tema es lo que más genera miedos. Emiliano tiene los mismos retos que cualquier otro niño de su edad. Creo que somos muy afortunados como padres”.

Sin embargo, no han sido ajenos a los inconvenientes, sobre todo en el sistema de salud. “Siempre me lo han sobre diagnosticado por su condición. Gracias a Dios a parte de su síndrome, él no tiene ningún otro problema de salud grave, si al caso algunas gripas. Pero como para él se adquirió una póliza que luego significó una especie de fracaso para el sistema por la condición de mi hijo, que se conoció tras nacer, las clínicas y hospitales no tienen reparos para facturar y facturar. Nos ha tocado pedir siempre varios diagnósticos. Todo es un negocio. Eta fue una de las primera peleas en términos de igualdad en el trato”.

La educación

Esta familia no había tenido problemas con la educación de su hijo hasta este año. El niño venía estudiando en el jardín infantil Origami de la sede del Nogal donde ha sido feliz y su desarrollo académico ha sido normal. “Él fue recibido y tratado como cualquier otro niño. Está siempre con estudiantes de su edad y las profesoras lo tratan igual que a los otros niños. Ha sido muy feliz”. Con esta experiencia tan gratificante la familia pensó que en cualquier colegio iba a pasar lo mismo.

De hecho la pareja soñaba con que el niño estudiara en el Liceo Francés Louis Pasteur donde han estudiado otros miembros de la familia. “Sus primos estudian allá. Por eso comenzamos y cursamos todo el proceso de inscripción, como debe ser, empezando por la edad, debido a que deben entrar pequeños porque aprenden otro idioma a muy temprana edad”, contó Ana Karina.

Los padres, emocionados, ingresaron a la plataforma del colegio, crearon un perfil del niño, llenaron todos los formularios exigidos y, eso sí, notaron que no había espacios para escribir datos adicionales sobre el menor. “Pensé entonces que en la entrevista le iba a contar más sobre mi hijo a las directivas”, contó la mamá del aspirante.



En enero del 2022 llamaron a los padres de Emiliano a una entrevista con el director del curso luego de pagar los derechos de inscripción. “Él nos dijo que solo disponía de diez minutos y nos hizo un cuestionario muy concreto. Me preguntó sobre el desarrollo cognitivo de mi hijo y pues yo le dije toda la verdad de lo que hace Emiliano pues él no ha tenido ningún problema hasta el momento. Al final nos dijeron que si no pasaba no nos llegaba una carta”.

Luego todo fue felicidad porque a los padres les llegó la confirmación de bienvenido al colegio. “Inmediatamente le pedí una cita al director del área al que entraría mi hijo porque yo quería que conociera más de Emiliano y a la vez que me explicara los programas académicos y de inclusión que promovía el plantel”.

La cita llegó y se conectaron, padres e hijo, en una reunión virtual. “Les agradecí darle la bienvenida a mi bebé, les expliqué sobre su síndrome y por qué, eventualmente, iba a requerir de apoyos especiales. Yo les dije que había pedido esa cita porque en los anteriores espacios no me habían permitido hablar a fondo del tema”.



La directiva, según versión de la madre, les dijo que no había ningún problema por la condición de niño y que así ellos hubieran tenido detalles de su condición desde el día cero la decisión era la de recibirlo pues ya tenían experiencias similares. “Nos dieron la bienvenida y quedamos súper emocionados. Nos hablaron de su proyecto de inclusión y de su equipo de profesionales y de la posibilidad de un profesor sombra solo si así de requería en el camino”, contó Ana Karina.

A los padres les pidieron un correo con la información del desarrollo del menor y con ese compromiso se fueron a realizar el trámite. “Yo les mandé ese correo, los datos del pediatra tratante, del fonoaudiólogo y de las directivas de su jardín. Lo único que no ha tenido mi hijo es un acompañamiento terapéutico externo porque yo, como su mamá, asumí esa responsabilidad. No quería que mi hijo estuviera en una institución encerrado desde chiquito y con desconocidos”.



Durante los días siguientes los padres de familia fueron incluidos en todos las comunicaciones de las familias de alumnos nuevos, les enviaron el manual de convivencia y hasta les avisaron que estuvieran pendientes del proceso de matrícula. “Incluso abrimos una cuenta de Davivienda para hacer los pagos, como lo hacen todas las familias del Liceo Francés”.

El rechazo

Cuando la familia, dice, ya tenía todo listo para realizar el pago les llegó una comunicación que les advertía que el niño no había sido aceptado. “Los términos de la carta son muy odiosos. Lo que nos dicen es que no le hemos dado acompañamiento terapéutico al niño. ¿Quiénes son ellos para deducir eso?”, critican los padres del menor.



Para los acudientes fue un ‘baldado de agua fría’ porque ellos estaban, hasta ese momento, incluidos en todos los trámites de ingreso. “Por culpa de ellos yo no pude explicar la condición de mi hijo que además no es grave. Nunca oculté información, de hecho, pedí una cita para explicar todo en detalle”.

Para la familia el colegio está criticando una decisión de familia, muy privada, de darle acompañamiento a su hijo desde el seno de su hogar. “¿Con qué derecho van a juzgar ese tipo de decisiones? Nunca llamaron a los docentes y médicos que han tratado a mi hijo, nunca indagaron sobre su desarrollo”.



Luego de semejante desaire la familia decidió emitir una queja a la Secretaría de Educación (SED) por lo que consideran la vulneración del derecho a la educación de su hijo. “Cómo es que lo aceptan y luego lo sacan con un argumento tan pobre. Como padres queremos sentar un precedente para que no se vuelvan a presentar estos casos. Ya no sé si quiero que mi hijo entre a ese colegio. Eso lo decidiremos como familia”.



Los denunciantes critican que las instituciones educativas se valgan del término ‘programa de inclusión’ para llamar la atención sobre sus programas pedagógicos pero que, en la práctica, las familias tengan que soportar este tipo de decisiones. “Sobre todo los privados tienen los recursos para estar preparados en plenos siglo XXI para atender estos casos, para adaptar sus programas educativos. Usan el término inclusión sin saber qué es”.

Esta es una de miles de historias de #exclusión a la que se enfrentan a diario las personas en condición de discapacidad y sus familias. Esta es mi historia y la cuento para no sentirme solo en esta lucha por la inclusión de la luz de mi vida, mi hijo Emi. @LFBogota pic.twitter.com/IsIQOya04b — Danilson (@danilsonguevara) May 1, 2022

Emiliano, cuentan sus padres, es un niño con carácter que se sobrepone a cualquier situación. Es muy sociable, nunca ha tenido dificultades para tener amigos. “Él llega a cualquier sitio y saluda. No es un niño con vergüenzas ni nada por el estilo y tiene habilidades motrices. Le gusta mucho trepar, jugar, como cualquier niño”.



Sus padres suelen llevarlo dos veces por semana a natación porque disfruta mucho de esta actividad. “Es mi hijo y lo adoro, a veces quiere cumplir su voluntad a como dé lugar pero bueno, qué niño no es así”.

La explicación del colegio

El colegio Liceo Francés Louis Pasteur informó que es un colegio bilingüe, bicultural, que desarrollo el sistema de enseñanza francesa desde el preescolar (maternal) hasta el último grado de bachillerato (Terminale). Dicen ser una institución de derecho privado, laica y mixta.



Señalaron que evidentemente promueven la inclusión y dicen respetar profundamente las diferencias como una oportunidad para enriquecer la formación de sus alumnos.

Agregaron que no son especialistas en desarrollar programas especiales de educación de forma autónoma así como tampoco cuentan con equipos de trabajo especializados. Dicen que en la actualidad no pueden referir experiencias relevantes en el acompañamiento de alumnos con diagnóstico como el de Emiliano. “Esto sin contar con que los salones de preescolar reciben 20 o más alumnos por salón y que la estructura de la sesiones y de las clases no están pensadas para ofrecer el servicio de educación personalizada”.



Además explicaron que para garantizar la inclusión requerirían del compromiso y participación activa y permanente de los padres, médicos y terapeutas tratantes de Emilio. “El equipo médico es fundamental pues define claramente las orientaciones a seguir para acoger y realizar el acompañamiento que requiere un menor. El Liceo tiene la posibilidad de adaptar ciertas condiciones que faciliten la inclusión en el sistema educativo que aplicamos”.

Manifestaron que les inquieta que pese a que existió un medio escrito en el que se les solicitó a los padres indicar los requerimientos especiales de sus hijos, en el que se abre el espacio de entrevistas, solo hasta la segunda se señale una condición relevante de un estudiante. “Pasar por alto un diagnostico que puede representar exigencias pedagógicas, físicas o de otro tipo, no es excusable”.



Finalmente dijeron que no tienen la experiencia con alumnos con diagnósticos como el de Emiliano. “Los padres decidieron no contar con orientadores especialistas en ese tipo de diagnósticos entonces surge para el Liceo una situación insalvable. Al no tener experiencia en el acompañamiento de alumnos con síndrome de Down, no ser un centro especializado y los padres no contar con terapéuticas que orienten el proceso pedagógico, surgió para el Liceo una dificultad importante para poder acoger a Emiliano y ofrecerle la educación que requiere, con las adaptaciones necesarias para lograr éxito escolar”.

¿Qué dice la Secretaría de Educación?

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) informó que en el marco de sus funciones está la de velar por la garantía del derecho a la educación de las niñas, niños y jóvenes de la ciudad, y promover una educación inclusiva entendida como un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los y las estudiantes. “En esa marco recibimos una queja por parte de una familia sobre un presunto caso de vulneración del derecho a la educación de un menor con discapacidad que buscaba ser matriculado en el Liceo Francés Louis Pasteur de Bogotá”.



Explicaron que desde el momento que se tuvo conocimiento de la queja, la SED se reunió con las directivas del Liceo Francés con el fin de dialogar y orientar sobre las medidas para prevenir la eliminación de barreras de acceso y promoción de la garantía del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, garantizando a su vez el debido proceso.



Como parte de la mesa de trabajo, se evidenció que la institución educativa cuenta con un plan de atención a los estudiantes con discapacidad. “La SED y la institución educativa acordaron una ruta de trabajo conjunta para trabajar con la familia, con el fin de garantizar el derecho a la educación del menor en el marco de la educación inclusiva”.

La Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones garantiza el acompañamiento técnico y pedagógico a la institución educativa, con el propósito de dar respuesta efectiva a la atención educativa del menor con discapacidad, de acuerdo con lo ordenado en el Decreto 1421 de 2017 “Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad, el cual deben implementar las instituciones educativas de carácter público y privado”.

