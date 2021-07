Lo que debe saber para ir a discotecas y conciertos en Bogotá

Los partidos de fútbol con público, los conciertos y las discotecas vuelven a abrir sus puertas en Bogotá. Este lunes, la alcaldesa Claudia López confirmó la noticia y dio inicio a la reactivación de los sectores que seguían cerrados en medio de la pandemia por covid-19.



A continuación, le contamos cuáles son las claves de este anuncio.

(Le puede interesar: Bogotá se abre a fútbol, conciertos y discotecas con aforo del 50%)

¿Por qué se pueden reactivar?

De acuerdo con el Distrito, el sector entretenimiento podía reactivarse si se cumplía con tres criterios establecidos por el Ministerio de Salud:



- Ocupación UCI menor al 70 por ciento: Bogotá tiene ocupación del 72,9 por ciento.



- Vacunación de etapa I, II y III superior al 70 por ciento: Bogotá tiene etapa I al 87,2 %, etapa II al 78,6 % y etapa III al 74,4 %.



- Indicador de resiliencia por encima del 0,5: hoy, Bogotá está al 0,47, pero se espera que esta semana cumpla la meta estipulada.



"Los tres requisitos los cumple Bogotá", indicó López.

¿Cómo serán los aforos?

El aforo máximo permitido es del 50 %.

¿Este fin de semana ya se puede ir a rumbas y conciertos?

Depende de que esta semana el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud aprueben la propuesta del Distrito.



Además, solo pueden activarse los establecimientos que hayan entregado los protocolos al Distrito.

¿Se puede tomar licor en las discotecas?

Sí, está permitido. Sin embargo, se invita a un consumo responsable.

¿Cuáles son las reglas a seguir en las discotecas?

- El aforo máximo es del 50 %.



- Abren hasta la 1 a.m.



- El uso de tapabocas es obligatorio. Se recomienda llevar gel para la constante desinfección de manos.



- Es clave que se garantice la ventilación.



- El consumo de alimentos y la ingesta de bebidas se debe evitar en las zonas donde se concentren las personas. Se recomienda hacerlo en espacios aparte.



- Los organizadores deben garantizar la gestión de filas a la entrada y salida del evento para evitar aglomeraciones.



- Los organizadores deben garantizar zonas acorde al aforo para el lavado de manos y debe haber disponibilidad de agua y jabón.



Solo pueden abrir las discotecas que hayan presentado sus protocolos al Distrito.

(Para seguir leyendo: Vuelve el público al estadio El Campín: esto es lo que debe saber)

¿Cuáles son las reglas a seguir en las discotecas?

- El aforo máximo es del 50 %.



- No se permite el consumo de licor.



- El uso de tapabocas es obligatorio. Se recomienda llevar gel para la constante desinfección de manos.



- El consumo de alimentos y la ingesta de bebidas se debe evitar en las zonas donde se concentren las personas. Se recomienda hacerlo en espacios aparte.



- Los organizadores deben garantizar la gestión de filas a la entrada y salida del evento para evitar aglomeraciones.



- Los organizadores deben garantizar zonas acorde al aforo para el lavado de manos y debe haber disponibilidad de agua y jabón.

¿Se me exigirá estar vacunado para ingresar?

No. La alcaldesa recordó que la exigencia o no de un 'pasaporte covid' depende del Ministerio de Salud y, por ahora, esto no se ha definido.

EL TIEMPO