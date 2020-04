Director del Ipes pide perdón por mercados en mal estado

Tras denuncias presentadas en redes sociales por vendedores informales que recibieron mercados en mal estado como parte de las ayudas del Instituto para la Economía Social (Ipes), se anunciaron estrictos protocolos para la no distribución de alimentos perecederos con el fin de evitar la falta de control en los ciclos de vida naturales de estos productos.

Hasta el momento, según el Instituto, unos 30.000 vendedores informales han sido beneficiados con diferentes tipos de ayudas. Libardo Asprilla, director del Ipes, dijo que se enteró por redes sociales de que algunas de esas ayudas estaban llegado en regular estado.



“Este tipo de iniciativas tienen como finalidad llevarles ayudas a nuestros vendedores informales, que es la población más vulnerable de la ciudad porque derivan su sustento de las ventas del día a día. Pero reconocemos que pueden presentarse fallas en el proceso, aun sabiendo que no ha habido mala intención, por lo anterior presentamos excusas y nos aseguraremos de que no vuelva a suceder”, agregó Asprilla.



En un video que circula en Facebook, una de las beneficiarias, identificada en la red social como Johana Gómez, se queja del mal estado en que se encuentran diferentes productos que le fueron entregados en el mercado, como el tomate, el cilantro y la cebolla.



Desde el instituto aseguraron que los alimentos no fueron adquiridos por la alcaldía, sino que son parte de ayudas humanitarias entregadas por diferentes entidades que han querido de manera desinteresada sumarse a la causa.



“Agradecemos a todas las entidades como Corabastos, que con su buena voluntad nos han permitido apoyarlos en dar una contribución para el abastecimiento alimentario de los menos favorecidos en Bogotá, y queremos reiterar que nos seguiremos articulando con el canal de especialistas habilitado por la Secretarías de Integración Social y de Gobierno, como con la Cruz Roja, para distribuir dichas ayudas”, dijo Asprilla.



De esta forma se espera reiterar que todos los mercados entregados directamente por la Alcaldía Mayor cuenten con la regulación del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), bajo los más estrictos protocolos, para así apoyar a las poblaciones vulnerables de Bogotá.





